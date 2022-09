PPCV critica el “bochorno” de Gobierno y Generalitat con el incidente del tren: “No vale echarse la culpa unos a otros”

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado el “bochorno” que le produce el “espectáculo” de Gobierno y Generalitat respecto a las responsabilidades sobre el incidente del tren de Bejís y les ha espetado que “no vale echarse la culpa unos a otros”. Mazón se ha pronunciado en estos términos tras participar en el Comité de Dirección del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso este jueves en València, donde ha instado al PSOE a “asumir responsabilidades políticas”, ha insistido en pedir la comparecencia de Ximo Puig en Les Corts y ha asegurado que contemplan “exigencias superiores”.

“Los ciudadanos merecen la verdad, saber quién falló, quién asume y quién no asume ninguna responsabilidad”, ha agregado y ha criticado que ha obtenido “el silencio por respuesta” por parte del president Ximo Puig. Mazón ha indicado que “arrancamos el curso tras un agosto muy complicado”. “Ayer asistimos a un día bochornoso, con un lamentable espectáculo por parte del PSOE, echándose la culpa unos a otros. Por la mañana echaban la culpa a la ministra por los recortes a la industria cerámica acusando al gobierno de no hacer los deberes en materia energética, mientras otra ministra acusaba por la tarde al presidente de la Generalitat de no haber avisado del incendio de Bejís y permitir que se adentrara el tren del pánico en el incendio”. “Se trata de resolver las cuestiones, no de echarse las culpas entre unos y otros. Estamos en una especie de sálvese quien pueda”, ha agregado el líder de los ‘populares’ valencianos.

“PRIORIDAD VALENCIANA”

Por otra parte, Mazón se ha referido al Comité de Dirección que se ha celebrado este jueves en València con la presencia de la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra y una representación de diputados y senadores: “Hay una prioridad valenciana real en el PP nacional, con una apuesta clara por los intereses de la Comunitat Valenciana y por eso esta reunión aquí, en el arranque del curso”. “Desde el PP entendemos que las exigencias de la Comunitat Valenciana son muy importantes para España, y los principales asuntos que reivindica el PPCV lo hacemos en conjunto con el PP de toda España”, ha agregado.

Mazón ha detallado: “Este curso en el Congreso reivindicaremos temas como la financiación que necesita la Comunitat Valenciana, la retirada del nuevo mapa de autobuses que prepara el gobierno de España que elimina 244 líneas, la inversión del plan de la Albufera que sigue durmiendo el sueño de los justos, la ampliación del Puerto de Valencia que no hay razón para no poner en marcha las obras de ampliación, el incomprensible retraso del Corredor Mediterráneo, el desastre en Cercanías, el cambio de estación AVE de Atocha a Chamartín o el agua que necesitamos. Son asuntos de la prioridad valenciana en un curso muy importante para nosotros”.

“Cada vez que el gobierno de Sánchez habla de restricciones quien lo paga es la Comunitat Valenciana que sufre un ninguneo en sus reivindicaciones. Hay asuntos que ya están aprobados y consensuados que nunca se ponen en marcha y perdemos trenes sin parar. Asuntos que se anuncian y nunca se ejecutan como la ampliación del Puerto, el Corredor Mediterráneo o el plan de la Albufera. Son cuestiones que también son muy importantes para el futuro de España”, ha agregado.

Por su parte, Gamarra ha señalado que “hay una prioridad valenciana en el PP porque a España le va bien si a la Comunitat Valenciana le va bien. El objetivo de conseguir lo mejor para nuestro país está unido a lo mejor para esta comunidad autónoma”. “Sánchez ha abandonado y engañado a la Comunitat Valenciana. Le prometió un modelo de financiación que iba a ser reformado para buscar una financiación justa que garantice la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, teniendo en cuenta las peculiaridades de los territorios. El problema son sus apoyos parlamentarios. Puig ha dejado de reivindicar lo que esta Comunitat necesita. Puig calla y otorga y ni siquiera se queja ante Sánchez”, ha agregado.