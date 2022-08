Toallas, sábanas y más: ofertas de Aliexpress que te vendrán de perlas

Las toallas y las sábanas son dos cosas que tenemos que estar revisando constantemente. En muchas ocasiones, las adquirimos de materiales que no son de calidad y luego no secan lo mismo. En otras ocasiones, tenemos toallas y sábanas que están muy desgastadas y no nos damos cuenta de intercambiarlas por otras nuevas. Es por eso que te traemos 10 toallas y sábanas de Aliexpress a precios muy asequibles.

TOALLAS DE MICROFIBRA DE SECADO RÁPIDO

Estas toallas de microfibra de secado rápido tiene un precio de tan solo 2,09€ y cuentan con un envío gratuito que tarda en llegar al domicilio alrededor de 2 meses. Tienen un descuento de 57% ya que antes costaban 4,86€ y puedes elegir entre varios colores para adaptarlas a tu estilo personal.

También puedes elegir entre dos tamaños para adaptarlas a tus necesidades. Tienen una puntuación de 4,7 estrellas sobre un total de 5 contando con más de 300 valoraciones por lo que la calidad está asegurada. Cómpralas aquí.

TOALLA DE BAÑO CON DISEÑO VERANIEGO EN ALIEXPRESS

Esta toalla de baño con diseño veraniego tiene un precio de 13,44€ y cuenta con un envío gratuito que tarda en llegar al domicilio alrededor de 10 días para que la puedas tener en casa cuanto antes. Tiene un descuento del 70% ya que antes costaba 44,79€ y cuenta con varios colores para que elijas el que más te gusta.

Este tipo de toalla tiene un diseño muy bonito y marinero lo que hace que sea ideal para el verano o para tener en casa. Están realizadas con un 100% de algodón lo que hace que sean muy suave. Cómprala aquí.

TOALLA DE MICROFIBRA PARA LA PLAYA

Esta toalla de microfibra tiene un precio de tan solo 5,14€ y cuenta con un envío de 0,70€ que tarda en llegar al domicilio alrededor de 20 días. Tiene un descuento del 40% ya que antes costaba 8,57€ y cuenta con un sinfín de colores para poder adaptarlas a tu estilo personal.

Están realizadas con un 80% de fibra de poliéster lo que quiere decir que transpiran muy bien. Estas toallas secan con mucha facilidad y es por eso que son ideales para la playa. Cómprala aquí.

TOALLA DE ALGODÓN PURO EN ALIEXPRESS

Esta toalla de algodón puro tiene un precio de tan solo 5,18€ y cuenta con un envío de 2,70€ que tarda en llegar al domicilio alrededor de 28 días. Tiene un descuento del 39% ya que antes costaba 8,48€ y puedes elegir entre tres colores para adaptarla a tu estilo.

Cuentan con una puntuación de 4,5 estrellas sobre un total de 5 contando con más de 300 valoraciones y más de 1400 unidades vendidas por lo que la calidad está asegurada. Están realizada con un 100% de algodón por lo que son muy suaves. Cómpralas aquí.

JUEGO DE TOALLAS DE BAÑO PARA LA CARA

Este juego de toallas de baño para la cara tiene un precio de tan solo 3,72€ y cuenta con un envío de 0,47€ que tarda en llegar al domicilio alrededor de 28 días. Puedes elegir entre varios colores para adaptarlas a tu estilo personal y tiene un descuento del 41% ya que antes costaban 6,31€.

Tienen una puntuación de 4,9 estrellas sobre un total de 5 contando con 20 valoraciones por lo que la calidad está asegurada. Están realizadas 100% con algodón lo que hace que no suelten pelo. Cómpralo aquí.

SÁBANA BAJERA AJUSTABLE EN ALIEXPRESS

Esta sábana bajera ajustable tiene un precio de 11,71€ y cuenta con un envío gratuito que tarda en llegar al domicilio alrededor de 25 días. Tiene un descuento del 70% ya que antes costaba 39,04€ y cuenta con un sinfín de colores para que puedas escoger la que más se adapta a tu estilo personal.

También puedes escoger entre varios tamaños para adaptarla al tamaño de tu cama. Están realizada con un 100% de poliéster lo que quiere decir que transpira muy bien. Cómprala aquí.

SÁBANA BAJERA ELÁSTICA

Esta sábana bajera elástica tiene un precio de tan solo 22,01€ y cuenta con un envío gratuito que tarda en llegar al domicilio alrededor de 25 días. Tiene un descuento del 40% ya que antes costaba 36,69€ y puedes elegir entre un sinfín de colores para adaptarla a tu estilo personal.

También puedes elegir entre una gran variedad de tamaños para adaptarla a las medidas de tu cama. Tiene una puntuación de 4,9 estrellas sobre un total de 5 contando con más de 70 valoraciones. Está realizada con tela de franela. Cómprala aquí.

SÁBANA BAJERA ELÁSTICA DE FRANELA EN ALIEXPRESS

Esta sábana bajera elástica de franela tiene un precio de 43,47€ y cuenta con un envío gratuito que tarda en llegar al domicilio alrededor de 14 días. Tiene un descuento del 38% ya que antes costaba 70,12€ y cuenta con varios modelos entre los que puedes escoger para adaptarla a tu gusto.

También puedes elegir entre varios tamaños para adaptarla a tu cama. Tiene un tacto muy suave y abrigado lo que hace que sea ideal para climas fríos. Hace que tu cama parezca una nube. Cómprala aquí.

SÁBANA AJUSTADA E IMPERMEABLE PARA EL COLCHÓN

Esta sábana ajustada e impermeable para el colchón tiene un precio de 12,79€ y cuenta con un envío gratuito que tarda alrededor de 14 días en llegar al domicilio. Tiene un descuento del 59% ya que antes costaba 31,34€ y puedes elegir entre varios colores para adaptarla a tu estilo personal.

También puedes elegir entre varios tamaños para adaptarla a las medidas de tu cama. Tiene una puntuación de 4,8 estrellas sobre un total de 5 contando con más de 300 valoraciones y más de 900 unidades vendidas. Cómprala aquí.

FUNDA DE CAMA AJUSTABLE EN ALIEXPRESS

Esta funda de cama ajustable tiene un precio de 27,40€ y cuenta con un envío gratuito de tan solo 10 días. Tiene un descuento del 68% ya que antes costaba 85,61€ y puedes elegir entre varios modelos para adaptarla a tu gusto personal.

También puedes elegir entre varios tamaños. Tener una funda de cama es esencial para que el colchón te pueda aguantar mucho más tiempo. Cómprala aquí.