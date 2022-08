Cómo saber si mi coche puede circular por Barcelona 2022

Uno de los principales objetivos que hay en España, sobre todo en la ciudad de Barcelona, es el de velar por la calidad de salud y aire público, por ello es que desde el 1ro de Enero del 2020 se tomó la decisión de que se restringiría de manera permanente la circulación en la zona de bajas emisiones de todos los vehículos de transporte que no posean el respectivo distintivo ambiental de la DGT.

Debido a esto, el ámbito de la ZBE Rondas de la ciudad de Barcelona decretó que estos vehículos que no tengan el distintivo de la DGT no tendrán permitido el circular más, ya que son considerados vehículos muy contaminantes para el aire, por ende de lunes a viernes de 7 am a 8 pm no tienen permitido el tránsito.

Información general acerca de los coches

Debido a esta restricción, los vehículos que serán afectados son los de tipo ligero como ciclomotores, turismos y motos, los cuales no posean su respectiva etiqueta ambiental. Los vehículos de turismos M1 son los que cuentan con gasolina anterior a la norma Euro 3, por lo general casi todos estos vehículos fueron matriculados antes del año 2000, también cuentan los vehículos diésel anteriores a la norma Euro 4.

Los vehículos que son anteriores a la norma Euro 4, por lo general fueron matriculados antes del año de 2006. En el caso de las motocicletas y ciclomotores que sean de categoría L y anteriores a la norma Euro 2 son generalmente matriculados antes del año de 2003. Se espera que de manera progresiva también se vean afectados los vehículos como las furgonetas N1, camiones N2 y autobuses M3 sin etiqueta A. Entonces puede que desees saber qué va a pasar con los coches con etiqueta B en 2022.

Fechas y coches

Comenzando desde el primero de abril del año de 2021, desde esa fecha en Barcelona las furgonetas que sean de categoría N1 y de gasolina anterior a la firma de la norma Euro 3, que por lo general fueron matriculadas antes del año 2000, y las furgonetas diésel anteriores a la norma Euro 4 las cuales fueron matriculadas antes del 2006, sufrirán restricciones.

Para el primero de enero del año de 2022 todos los camiones de categoría N2 y N3, además de los autocares pequeños de categoría M2 anteriores a la norma Euro 4 por lo general fueron matriculados antes del 2007.

A partir del primero de julio del año de 2022 los autocares categoría M3 y autobuses que trabajan para el transporte público colectivo y son anteriores a la norma Euro 4 fueron matriculados antes de 2008.

Vehículos del área metropolitana que fueron matriculados

Todo coche que posea su respectiva etiqueta ambiental de la DGT 0, ECO, C o B en la ciudad de Barcelona puede circular de manera libre y sin ningún tipo de restricción alguna según la ZBE Rondas de Barcelona.

En caso de que le corresponda la etiqueta ambiental de la DGT pero la haya extraviado o no recibido, tiene que realizar una llamada al 060 y ahí le brindaran la información necesaria sobre cómo puede tener su etiqueta. Otro modo de conseguir las etiquetas ambientales para un coche es adquiriéndolas pasando por las oficinas de correo en Barcelona.

En caso de que el vehículo no cumpla con todos los requisitos que son exigidos hay otras maneras para poder moverse, según nos indica la ZBE como las autoridades diarias, tarjeta verde metropolitana T-verde, exenciones autorizadas, transporte público y T-aire para los episodios de contaminación.

Vehículos matriculados en el resto del Estado

Cualquier coche que cuente con su respectiva etiqueta ambiental 0, C, ECO y B podrá transitar sin problema alguno según indica la ZBE Rondas de Barcelona. En caso de que a tu coche le corresponda la etiqueta ambiental de la DGT y la hayas perdido o nunca se te fue entregada debes de ponerte en contacto llamando al 060 y allí te darán toda la información que necesites acerca de ello.

Si tu coche no cumple todos los requisitos solicitados puedes utilizar alguna de las siguientes medidas para poder moverte por la ZBE, las autoridades diarias, transporte público, extensiones autorizadas y T-aire para episodios de contaminación.

Vehículo con matriculación extranjera

Los vehículos que no se encuentren clasificados correctamente según las normas del distintivo estadal, tendrán que demostrar de otra manera el cumplimiento de los requisitos ambientales tecnológicos para lograr circular y tener acceso a las vías según la ZBE.

Fechas

Aquellos vehículos que podrán tener acceso serán los siguientes, en las fechas indicadas:

A partir del primero de enero del 2020 las motocicletas y ciclomotores de categoría L que sean clasificados como Euro 2 o un nivel superior, turismos M1 clasificados o conocidos como eléctricos, que son los de gasolina Euro 3 o superior y diésel Euro 4.

las motocicletas y ciclomotores de categoría L que sean clasificados como Euro 2 o un nivel superior, turismos M1 clasificados o conocidos como eléctricos, que son los de gasolina Euro 3 o superior y diésel Euro 4. En el primero de abril del año de 2021 los vehículos comerciales ligeros N1 que son clasificados como eléctricos, de gasolina Euro 3 o Diésel Euro 4. El primero de enero del año de 2022 fue el turno de los autocares de tamaño pequeño M2 o camionetas N3, las cuales son clasificadas como Euro 4.

los vehículos comerciales ligeros N1 que son clasificados como eléctricos, de gasolina Euro 3 o Diésel Euro 4. El primero de enero del año de 2022 fue el turno de los autocares de tamaño pequeño M2 o camionetas N3, las cuales son clasificadas como Euro 4. Para la fecha del 1 de julio del año de 2022 todos los autobuses y autocares que sean M3 serán destinados a ser usados como transporte colectivo para las personas y estarán clasificados ahora como Euro 4 o superior.

Multa

En caso de que algún coche cumpla con las condiciones requeridas de acceso para poder entrar a la ZBE, pero no se haya registrado previamente, puedo colocársele una multa de hasta 100 euros.

Si tu vehículo de transporte no cumple los requisitos solicitados puedes recurrir a las siguientes opciones alternativas, autoridades diarias, T-aire para los episodios de contaminación, transporte público y exenciones autorizadas. Ahora que sabes todo lo necesario acerca de si tu coche podrá circular de manera libre y sin problema alguno en la ciudad de Barcelona en este 2022 podrás disfrutar tus recorridos.