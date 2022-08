Cómo cultivar fresas en casa en poco tiempo

Estamos en época veraniega y con ello el aumento en el consumo de frutas, sobre todo de temporada como las fresas. Es una de los frutas más deseadas y que gustan tanto, ya sea como postre, para repostería o picoteo sano. Son deliciosas, nutritivas, y por si no lo sabías no es tan difícil cultivarlas en casa, ni necesitas tener un terreno de cultivo, ni siquiera una jardín. Basta con tu casa y todo lo que te vamos a contar ahora. Con la inflación y que las fresas no son baratas, es una opción ideal para consumirlas sin gastar apenas dinero y encima totalmente naturales y recién cultivadas, tanto, que irán de tu cultivo a la mesa.

PLANTAR FRESAS: CON UNA MACETA Y UNA TERRAZA Así de simple. Como decíamos, no necesitas de una zona específica, y menos aún de un terreno, ni siquiera un espacio amplio de cultivo. Eso sí, antes hay que conocer las distintas variedades de fresas y elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades de consumo. Las más populares son las de cosecha perpetua, que como su propio nombre indica te dan unidades año tras año, concretamente para unos 5 años. Además, dan gran cantidad de fresas durante todo el año, tanto fuera como dentro de casa, simplemente con macetas.

