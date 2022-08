Nomomoto, una carta ampliada para llenar el verano de deliciosos sabores

El mini hot dog de langostino rebozado en panko y salsa tártara o el burrito de fideos yakisoba a la plancha con verduras, ternera y mayonesa de kimchi son algunas de las creaciones que el chef Naoyuki Haginoya ha diseñado para Nomomoto, el servicio de delivery del grupo de restauración Nomo.

Los nuevos platos estarán disponibles tanto en Madrid como en Barcelona, y ofrecen la posibilidad de viajar gastronómicamente hasta Japón a través de una propuesta que se sostiene sobre dos pilares: la calidad del producto y la variedad en la oferta de platos.

No hace falta salir de la ciudad para exprimir las vacaciones del verano al máximo y, con la llegada del calor, pocos planes apetecen más que reunirse con familiares o amigos para disfrutar de una propuesta gastronómica de calidad. Por eso y pensando en convertir los encuentros veraniegos en planes irresistibles, Nomomoto, el servicio de take away y delivery del grupo de restauración Nomo, ha incorporado nuevos platos en sus cartas de Madrid y Barcelona.

Entre las novedades que el chef japonés Naoyuki Haginoya ha diseñado para este verano, destacan entrantes como los langostinos picantes sobre base de fideos kataifi y huevo poché o un espectacular pollo picante rebozado en Kara Age; apetecibles sándwiches japoneses, como el mini hot dog de langostino rebozado en panko y salsa tártara o el burrito de fideos yakisoba a la plancha con verduras, ternera y mayonesa de kimchi; elaboraciones refrescantes como el tartar de atún con huevo a baja temperatura y wasabi fresco sobre una base de fideos kataifi; además de diferentes versiones de makis, como el futomaki de langostinos y aguacate con mayonesa de mentaiko con un toque picante o el futomaki de atún con salsa de algas y shiso, entre otros.

Propuestas irresistibles para compartir

En la carta de Nomomoto también se pueden encontrar propuestas irresistibles como la croqueta japonesa de rabo de toro, gyozas, varias versiones de yakisoba y arroz yakimeshi, tartares y tatakis, entre otros platos. Además, no podía faltar el sushi, que juega un papel especial en su carta, con diferentes cortes que van desde sashimis y nigiris hasta una amplia variedad de uramakis y rainbow rolls, donde destacan los variados de sushi con los grandes clásicos de Nomomoto, servidos en una exclusiva bandeja de madera. El punto dulce lo aporta una amplia variedad de postres caseros que se elaboran artesanalmente en su obrador y entre los que destacan su original ‘Crunchy Mochi’ de mango, el mochi de té verde o el helado de taro, entre otros.

Nomomoto nació con el objetivo de ofrecer una propuesta de cocina japonesa a domicilio que se sostiene sobre dos pilares: la calidad del producto local y la variedad en la oferta de platos. De este modo, el público podrá disfrutar desde casa de una propuesta que promete cautivar a los amantes de la comida japonesa a través de nuevas delicias que reflejan la riqueza de la cocina nipona con el producto local como protagonista.

Además de con una propuesta gastronómica irresistible y auténtica, el delivery de Nomo se instaló a Madrid con la misma filosofía socialmente responsable por la que ya apostaba en Barcelona. Nomomoto se presenta como un delivery sostenible que opta por la reducción del uso de plástico en sus packagings y que destina un presupuesto a la plantación de un bosque en colaboración con Tree Nation para contrarrestar las emisiones del transporte de sus pedidos. Diferentes técnicas, respeto por el producto de temporada y una completa y variada carta que cuenta con la firma del chef Naoyuki Haginoya y que nace con el fin de ofrecer una experiencia gastronómica a medida a domicilio, son las promesas con las que Nomomoto llegó a la capital para conquistar al público madrileño.