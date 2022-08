Yolanda Díaz afirma que volverá a subir el salario mínimo este año

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que “ante una inflación absolutamente desbocada, imposible para la mayoría social, más que nunca hay que subir el salario mínimo”. Y ha recordado que el Gobierno subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año: “Hay personas en este país con una renta como el SMI, que vamos a subir ahora, que pagan comisiones bancarias de 60 euros. Hay que abordar el tema”, ha dicho en una entrevista en ‘El Faro de Vigo’ este domingo recogida por Europa Press.

Respecto la subida del paro en el mes de julio, Díaz ha apuntado que el dato no es positivo y asegura que el Gobierno va a “seguir trabajando para que esas 2.883.000 personas que están desempleadas dejen de estarlo”. Respecto a su nueva plataforma Sumar, Díaz ha concretado que no se trata de un proceso electoral y que es “un proyecto ciudadano por el sí con todas las inteligencias y los corazones”.

PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO

Ha defendido que el plan de ahorro energético anunciado por el Gobierno no es una imposición y que “hubo un diálogo en Europa en el que el Gobierno de España fue muy proactivo y la reducción de consumo del 7% es muy considerable, en un marco de solidaridad con Europa”. Preguntada por si se puede afirmar que no habrá restricciones importantes de gas, Díaz ha explicado: “Son tiempos de absoluta incertidumbre y la certeza del Gobierno es que en esta crisis no se van a ajustar el cinturón los de siempre. Se van a ajustar el cinturón las energéticas”.

FEIJÓO, “UN GRAN ADVERSARIO”

Se ha referido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como “un gran adversario, porque es un gran político”, pero asegura textualmemnte que su proyecto es regresivo, reaccionario y antieuropeo. “Si de mí depende, vamos a movilizar a todos los progresistas de este país para que Feijóo no llegue a Moncloa en 2023”, ha afirmado, y ha añadido que el PP sigue en las mismas políticas de austeridad.