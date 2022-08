New Balance volverá a abrir sus tiendas en Las Rozas Village de Madrid y La Roca Village de Barcelona￼

Así lo aseguraron fuentes del sector a las que ha tenido acceso Servimedia.

Con los dos locales de Madrid y Barcelona, serán seis las tiendas que volverá a abrir New Balance en ‘outlets’.

En Madrid, además del citado de Las Rozas Village, reabrirán en San Sebastián de los Reyes Style Outlets y en Getafe Style Outlets.

En Barcelona, al margen de La Roca Village, New Balance tendrá la única tienda física en calle, concretamente, en Rambla de Cataluña 49, en el local colindante donde Experience abrió la primera ‘flagship store’ de Europa.

En Portugal, la marca de ropa deportiva estará en el Freeport Fashion Outlet de Lisboa y en el Vila do Conde Fashion Outlet de Oporto.

La previsión de la multinacional con sede en Boston es ir abriendo las tiendas paulatinamente desde este mes de agosto hasta finales de año. De hecho, desde hace meses New Balance ha ido lanzando ofertas de diferentes puestos de trabajo a través de Linkedin como el de ‘store’ manager en Getafe, de asistente de gerencia también en Getafe, responsable comercial de moda, area manager para Iberia o HR manager. Todas ellas se han publicado desde la cuenta de New Balance y desde la del director de Marketing de New Balance Iberia, Daniel Scheidgen Álvarez.

Al margen de estas reaperturas, el proceso judicial contra la cúpula de New Balance sigue adelante en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. En la causa está imputada y citada a declarar próximamente toda la cúpula de New Balance Ibérica, representada por Alfico, Anna Scheidgen y Angela Scheidgen, y el vicepresidente de New Balance Global, Paul Guaron.