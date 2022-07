El secreto para hacer una paella de escándalo con marisco congelado

Las ventajas de usar marisco congelado

Son bien conocidas las propiedades nutricionales y el exquisito sabor de los mariscos y aunque no lo creas, el proceso de congelado no altera en lo absoluto su gusto. Al adquirirlos congelados, no solo ahorras dinero, sino que también vas a poder usarlos cuando quieras sin el temor de que sus propiedades se degraden al pasar los días, tal como sucede con los frescos.

Si compras los mariscos congelados de forma correcta, todas sus propiedades estarán intactas. Con este método de conservación se evita que gérmenes y encimas lleguen a descomponerlos.

Foto: Pixabay

Cómo comprar los mariscos congelados para tu paella de forma segura

Algo que debes tener presente al momento de escoger los mariscos congelados, es la verificación del empaque como tal. Revisa muy bien que la bandeja o bolsa no presente roturas; de igual forma, no pueden sentirse blandos al tacto en algunas zonas y completamente congelados en otras.

Otro aspecto a tener en consideración, es observar si se encuentran cristalizados. Ante cualquiera de estas alteraciones te puedes estar encontrando con señales de interrupción en la cadena de frío, lo que representa un riesgo para su consumo.