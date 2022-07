Las razas de gatos más raras del mundo

Hay gatos y gatos. Y puede que te consideres un fan de los felinos, pero si no conoces estas razas de gatos, es que no estás haciendo las cosas bien. Por eso, en este artículo vamos a ver algunas razas de gatos muy extrañas que no podrás ver en todas partes.

Gato de Bengala Nos encanta este gato porque se parece mucho a su hermano mayor el leopardo, aunque esas rayas a veces tiendan a confundirnos. Su nombre, por supuesto, viene porque es originario de esa parte del mundo, algo que puede sorprendernos porque no sabíamos que existiría, o al menos eso calculamos, en todas las partes del mundo. Pero sí, el gato sirve para mucho más que para hacernos compañía y ha sido un animal que se ha cruzado en nuestro camino varias veces a lo largo de la historia de la humanidad. No solo en Egipto, donde son adorados, sino también en el resto del mundo.

