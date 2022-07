La mejor amiga de Hande Erçel es esta actriz de ‘Love is in the air’

‘Love is in the air’ hace parte del grupo de series turcas que han conocido un enorme éxito en nuestro país en los últimos meses. Entre su reparto Hande Erçel se coloca como una de las actrices más queridas por los seguidores de la ficción.

A su vez, Erçel, no se encuentra sola en el elenco de actores ya que Kerem Bürsin, su amor en la serie, lo es también en la vida real. Pero no es con el único actor del reparto con quien mantiene una vida personal ya que, entre estos, también se encuentra su mejor amiga. Descubre quién es en el siguiente artículo.

Testigo de una relación

Hande Erçel y Kerem Bürsin oficializaron su relación el pasado mes de abril después de ser pillados durante sus vacaciones en Maldivas. No obstante, su relación empezaría, seguramente un poco antes.

Todo romance cuenta con un cómplice, en este caso se tarta de otra actriz del reparto de la multitudinaria seria ‘Love is in the air’. Dicha actriz ha sido testigo de cómo se fraguaba el amor entre la pareja.

Preguntada por la prensa

Eso sí, una de las cosas que más se pueden valorar en la vida es el respeto. Y este es el que demostró la actriz al mantener a salvo el secreto cada vez que fue preguntada por la relación entre sus compañeros de reparto.

En una ocasión le preguntaron que, si Erçel y Bürsin hacían buena pareja, ya que son los dos protagonistas de la serie, y ella contestó: “por supuesto”, además de añadir: “Creo que hay química entre ellos, es una de las razones por las que la serie tiene éxito. Me encantan los dos”.

Enemigas en la ficción

Curiosamente, la actriz de quien hablamos no es otra que Bige Önal, que interpreta en la serie a Selin Atakan, la villana y archienemiga del personaje encarnado por Erçel. Es por ello que sorprende y contrasta la buena relación que tienen lejos de sus personajes.

Enemigas en la ficción, pero almas gemelas en la vida real. Se conocieron en el reparto de la serie y han pasado muchos momentos juntos, tanto buenos como malos, que han hecho de su relación una más fuerte.

Amigos del alma

Pero Bige Önal no es solo amiga de Erçel, y es que la pareja se ha convertido en sus mejores amigos. Eso lo podemos ver de manera frecuente en su Instagram donde ha colgado varias historias junto a ellos.

No es extraño ver aparecer la figura tanto de Erçel o de Bürsin en su perfil de la red social, y es que pasan mucho tiempo fuera de sus ocupaciones profesionales. Sin duda, estos tres actores conforman una profunda amistad desde hace algunos meses.

Amistad recíproca

No obstante, no solo Önal ha sido un gran apoyo para la pareja en sus inicios amorosos, sino que ellos, Erçel y Bürsin, también han sido de gran ayuda para Önal. Y es que, esta, ha pasado por malos momentos en los últimos meses.

Primero con el fallecimiento de su padre y después con su ruptura amorosa con el que fue su pareja, el conocido actor turco Aras Bulut, durante seis años. En sendos momentos la pareja le mostró su apoyo a la actriz, tanto es así, que cuando falleció el padre de Önal, Erçel recorrió 700 km después de su jornada de trabajo para estar con ella.

¿Amistad desde cuándo?

¿Pero, desde cuando son amigos? En realidad, todo comienza con una historia triste. Y es que Hande Erçel antes de empezar a salir con Bürsin estaba prometida con Murat Dalkılıç. Y por esos entonces Erçel era amiga de otra actriz del reparto de ‘Love is in the air’, Sitare Akbaş.

Resulta que entre Akbaş y Dalkılıç nació algo más que una amistad, y evidentemente, Erçel dejó de ser su amiga. En ese momento fue el primero en el que Önal le mostró su apoyo, y el resto, como se suele decir, es historia.

Bige Önal

¿Pero quién es Bige Önal? Cuenta con 31 años y es una reputada y experimentada actriz en Turquía. Es habitual verla en series y telenovelas del país, aunque también tiene una amplia carrera en el mundo del cine.

La actriz nació el 1 de febrero de 1990, en Estambul, y desde pequeña ha conocido la fama de muy cerca. Primero, porque su padre, Erhan Önal, fue un conocido futbolista que militó principalmente en el Galatasaray. Pero también, su madre, Mine Baysan, es una exmodelo.

Trayectoria

Su debut como actriz fue en el año 2010 con la serie “Elde Var Hayat” donde interpretaba al personaje de Yeliz. A partir de ahí su Carrera empieza a bascular hacia el éxito y nadie puede pararla.

Entre sus trabajos más reconocidos, por supuesto se encuentra ‘love is in the air’, pero no solo. Bige Önal también tiene otros títulos tras sus espaldas como son “Göç Zamani”, “Tehlikeli Karım” y “Hakan: Muhafız”, todos de éxito en el país turco.

Love is in the air

La industria audiovisual de Turquía está conociendo un auge inverosímil en los últimos años. Esto se debe a un meticuloso trabajo de producción para contar con grandes recursos a la hora de realizar proyectos.

Uno de los más exitosos es, sin lugar a dudas, ‘Love is in the air’. Una serie que ha traspasado todas las expectativas posibles y que en España es una de las más seguidas de las que provienen del país otomano.

Disfrútala en Divinity

Si aún no has tenido la ocasión de disfrutar de esta maravillosa serie, debes saber que los fines de semana es tu oportunidad perfecta. No solo porque tendrás, previsiblemente más tiempo, sino porque en Divinity la están emitiendo durante esos días.

De hecho, en dicha cadena, ya no existen los fines de semana, ahora son los ‘Love Weekends’. Aprovecha la oportunidad y disfruta de esta apasionante historia de amor.