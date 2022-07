El helado más rápido y light que puedes hacer este verano

Disfrutar de un refrescante helado no tiene por qué ser una razón de preocupación por las calorías que este pueda sumar a tu dieta, especialmente cuando gracias a la receta que hoy te traigo, podrás disfrutar de todo el sabor y frescura de un helado verdaderamente ligero y que además, podrás hacer en tiempo récord. Que las calorías no sean más una excusa para no disfrutar de un rico helado en los días de verano. Anímate a prepararlo.

Helado de fresas y yogur, una propuesta rápida y ligera que amarás para el verano Durante el verano, el intenso calor hace al cuerpo clamar por bebidas, comidas y postres refrescantes y según datos de diferentes encuestas, el consumo del helado como dulce favorito y a la vez como refresco favorito, se dispara por estas fechas. Pues bien, el helado de yogur y fresas es uno de los más saludables que puedes escoger y si lo haces en casa de una manera muy rápida, será aún mejor, pues tú mismo controlarás las calorías que añades al mismo. Además de ligero, será más nutritivo, ya que el yogur aportará a tu organismo una importante serie de beneficios.

