Jesús Calleja al borde de la ruina: las razones que casi lo llevan a la quiebra

El vuelo de Jesús Calleja

Con tan solo 23 años, Jesús Calleja decidió que era el momento de sacar la licencia de piloto de avión. Esto, en aquel momento, significaba un desembolso económico enorme, y que según explicó: “Me lo pagué yo todo. He currado duro en lo que no te puedes imaginar y he llegado a hipotecarme hasta las cejas para poder pagarme los estudios de las licencias de vuelo”. En esta nota hablaremos sobre el pasado del presentador y como llegó a estar al borde de la quiebra.