Juegos macabros que no te atreverás a jugar a solas

Los juegos de miedo, macabros, han sido los preferidos de muchos niños de los años 80 y 90, cuando no había consolas, videojuegos ni tampoco móviles. ¿Quién no se ha escondido con sus compañeros de clase para intentar hacer una sesión de Ouija? ¿Quién no se ha pasado después tres noches sin dormir?

Hoy vamos a hacer una recopilación de los juegos macabros más famosos, los que nunca jamás te atreverías a jugar tú solo, y tampoco deberías, oye, ¡qué miedo! Entre ellos está el famoso y actual Charlie Charlie.