La llegada del temporal ‘Filomena’, que está afectando a la mayor parte del territorio nacional, no sólo ha movilizado a las administraciones y fuerzas de seguridad, también Cruz Roja ha desplegado sus planes de emergencia para ampliar la capacidad de los albergues y reforzar su colaboración con ayuntamientos y proteger a las personas sin hogar del frío extremo.

Desde la organización recuerdan que esta situación es “especialmente dura” para quienes no tienen hogar y viven en la calle, así como para los que sufren pobreza energética.

Para los primeros, los voluntarios de Cruz Roja están repartiendo ‘kits’ especiales de invierno que, tal y como señala Cruz Roja, contienen una esterilla “que les aisla del frío”, un saco de dormir, ropa interior, guantes y un gorro.

Además, están reforzando los albergues que gestionan en diferentes localidades tal y como ha informado la organización a través de su cuenta de Twitter. Así, en localidades de Alicante, País Vasco o Castilla y León, Cruz Roja ha acondicionado estas instalaciones para acoger a más personas y resguardarlas del frío.

En total, explica la entidad, su dispositivo de atención a Personas sin Hogar de despliega en 36 provincias y 16 comunidades autónomas e incluyen a las Unidades de Emergencia Social (UES), Alojamientos, Centros de Estancia y el Servicio de Acogida y Acompañamiento Social (Atención en oficinas de Cruz Roja y otros puntos fijos de atención).

Desde Cruz Roja destacan, además, la parte “muy importante” que, en este tipo de iniciativas, suponen las personas voluntarias, que son más de 2.000 en la actualidad. “Café, comida, abrigo, materiales de aseo e higiene, atención sanitaria y escucha, mucha escucha”, explica la ONG, son las pautas que siguen los integrantes de las UES en sus labores de apoyo a este colectivo.

Cabe destacar que, en los meses de pandemia, Cruz Roja ha atendido a más de 16.500 personas que viven en la calle y que, ahora, también se enfrentan a las bajas temperaturas que genera ‘Filomena’.

CAMIÓN MULTIRRESPUESTA

Además, Cruz Roja cuenta desde abril de 2020, con un camión logístico multirrespuesta que será muy útil ante el temporal, ya que dispone de dos contenedores diáfanos para trasladar los distintos materiales que hagan falta en una emergencia, desde material de albergue a logística sanitaria; así como uno permanentemente cargado con el material para posicionar un albergue de 250 personas donde se les indique.

Para aquellos cuya casa tenga unas condiciones precarias, la organización ha iniciado una campaña con recomendacines para minimizar la situación. Evitar que el aire y el agua se filtren a la casa, permanecer en las estancias más calientes o donde se puedan abrigar y asegurarse del correcto funcionamiento de la calefacción, son algunas de ellas.

RESPONSABILIDAD Y NO SALIR A LA CALLE

En declaraciones a los medios, el responsable de Emergencias de Cruz Roja, Iñigo Vila, ha señalado que, en líneas generales, están llevando a cabo “tareas de ayuda, manutención, avituallamiento, asistencia a vehículos atrapados –tanto para orillarlos como para que puedan seguir con la march– y montaje de albergues en puntos estratégicos hasta que pase la tormenta ya que quedan unas horas de nevadas”.

En este punto, Vila ha indicado que los efectivos están teniendo “serias dificultades” para llegar a ciertos puntos, “especialemente en la Comunidad de Madrid” donde tienen “los problemas más importantes”. En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que “a lo largo de la tarde irán remitiendo y el acceso a las infraestructuras será más sencillo”.

No obstante, ha señalado que “en los próximos días se esperan temperaturas muy bajas donde la acumulación de nieve se convierta en hielo” por lo que ha pedido “la responsabilidad de todos, que la gente no salga a la calle, no transiten y sigan las recomendaciones que se están dando desde las diferentes administraciones”.