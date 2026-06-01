La venta del Sevilla a Five Eleven Capital se torció y ahora exigen la dimisión del Consejo

El culebrón de la venta del Sevilla explotó: las familias rompen con Sergio Ramos y Five Eleven Capital, y la afición, harta, pide la dimisión del Consejo.

El pasado miércoles, las familias que controlan la mayoría accionarial del Sevilla FC comunicaron que la negociación con Five Eleven Capital, el fondo que lidera Sergio Ramos, estaba 'rota'. ¿El motivo? Una 'rebaja sustancial' de la oferta inicial sobre la que ya existía un preacuerdo y un plazo de exclusividad que expira precisamente hoy, 31 de mayo.

La operación pintaba bien: Ramos volvía al club como inversor estrella y se cerraba una ampliación de capital. Pero cuando llegó la letra pequeña, el dinero prometido se encogió y las familias mayoritarias plantaron.

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El plazo de preferencia expira hoy mismo, 31 de mayo, y el cisma entre las familias controladoras y el pretendiente inversor ha sido total. Ni siquiera hubo opción a una contraoferta.

Sin dinero fresco y con el reloj en contra, el sevillismo ha decidido pasar al ataque.

Por qué la afición ya no se fía ni del Consejo ni del dinero extranjero

Y aquí es donde la cosa se calienta. Colectivos de pequeños accionistas, peñas y otros grupos sevillistas han sacado un comunicado que es puro fuego: exigen 'reprobación, dimisión y cese del actual Consejo de Administración'. Pero no se quedan ahí.

Están dispuestos a movilizar el accionariado de base para convocar una Junta General Extraordinaria 'en el periodo de tiempo más breve posible'. La bronca no es solo por la venta fallida; es por la gestión económica y deportiva que ha llevado al club al borde del precipicio.

Para colmo la afición lanza una propuesta que ya suena a rescate histórico: una ampliación de capital urgente con las mismas reglas que en 1997, donde se excluya el derecho de suscripción preferente de los mayoritarios y sea el sevillismo de a pie quien compre las acciones y salve al club.

El fantasma de 1997 y por qué esta vez la ampliación es la única salida

La referencia a 1997 no es casual. Aquel año, el club se salvó de la desaparición con una ampliación de capital que abrió la puerta a miles de abonados (revisa la historia). El mensaje de los colectivos es claro: repetir la jugada o ir a concurso. No hacer esa ampliación es entrar en en causa de disolución o en concurso de acreedores.

La situación es tan grave que la propia afición se ve como el último recurso. El consejo actual ha perdido toda credibilidad: primero negoció una venta que luego rechazó por una rebaja y ahora se enfrenta a una rebelión interna. El horizonte es negro: sin dinero fresco y con la amenaza de una Junta que los eche, el Sevilla se asoma a un verano de infarto. Y el reloj corre: hoy vence la exclusividad y el futuro del Sevilla se decide en los próximos días.

El chisme en 3 claves (TL;DR)