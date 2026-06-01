El documental de Nadal en Netflix muestra la impactante imagen de su pie: el síndrome Müller-Weiss al desnudo

Netflix ha soltado por fin el documental de Rafa Nadal y hay una imagen que está dejando sin palabras a cualquiera que la vea. No es un saque, ni una derecha imposible ni una celebración épica: es su pie izquierdo. Deformado. Con una protuberancia que habla de años de dolor crónico y de una enfermedad degenerativa que el propio tenista ha definido como “mi mayor victoria diaria”.

El documental ‘Rafa’, ya disponible en la plataforma, no se anda con rodeos. Muestra la crudeza del síndrome de Müller-Weiss sin filtros. Y esa imagen del pie, casi irreconocible, se ha convertido en el momento más comentado de la docuserie. En la redacción llevamos dos días pasándola en bucle.

Lo que enseña Netflix no es morbo. Es el precio de competir al máximo nivel con una enfermedad que afecta al hueso escafoides del pie, que degenera y duele incluso al caminar. Nadal lo ha soportado desde la infancia y ha construido una leyenda sobre una base literalmente rota.

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La imagen que todo el mundo está compartiendo

El momento clave del documental llega cuando la cámara enfoca el pie izquierdo de Nadal. Se ve una deformidad evidente entre el empeine y el tobillo, producto de la necrosis del hueso. No es un fotograma para impresionar, es la prueba de que cada Grand Slam de Nadal ha sido un milagro biomecánico.

Durante años, Rafa Nadal no quiso enseñar nunca su pie para no mostrar las secuelas del Síndrome de Müller-Weiss.



En su próximo documental de Netflix, se atreve a hacerlo.



La imagen es impactante 😱



Tiene un bulto que sobresale.



No sé ni cómo ha podido ganar 22 Grand Slams… pic.twitter.com/GG1HsMc1cN — José Morón (@jmgmoron) May 25, 2026

La dolencia, según la Sociedad Española de Radiología Médica, produce una alteración progresiva del escafoides tarsiano que puede causar dolor agudo, inflamación y cambios en la forma de andar. En el documental, el propio Nadal explica cómo llegó a tener que infiltrarse el pie para jugar la final de Roland Garros en 2022.

El síndrome Müller-Weiss: más que un nombre raro

El síndrome de Müller-Weiss es una enfermedad rara y degenerativa que se desarrolla en la infancia pero suele dar la cara en la edad adulta. Básicamente, el hueso se va muriendo por falta de riego sanguíneo y la articulación se deforma. Duele al apoyar, duele al correr y duele incluso en reposo.

Las secuelas no se quedan solo en el pie. La biomecánica alterada puede generar problemas en las rodillas y la cadera. Nadal ha vivido toda su carrera bailando en un alambre, y el documental lo confirma con imágenes médicas que asustan.

La imagen del pie de Nadal no se queda en la anécdota médica: es el símbolo de una carrera construida sobre el dolor y la negativa a rendirse.

Además del impacto físico, el documental también captura el desgaste emocional. En uno de los momentos más íntimos, Nadal suelta una frase que resume toda su filosofía: ‘Yo no soy un ganador. Soy un competidor. Lo que siempre me ha motivado son las ganas de seguir luchando’.

Por qué este documental vale más que cualquier resumen de su palmarés

Hemos visto decenas de documentales deportivos que glorifican los títulos y las finales épicas. Pero ‘Rafa’ apuesta por enseñar las horas de sufrimiento que no salen en las fotos del podio. Es un precedente que recuerda a ‘The Last Dance’ de Jordan pero con un enemigo interno: el propio cuerpo.

Netflix ha entendido que la historia de Nadal no necesita efectos especiales. La verdad de ese pie deformado es más poderosa que cualquier montaje con música épica. Y por eso el documental lo está petando en los timelines, no por el palmarés, sino por la vulnerabilidad.

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Eso sí, la docuserie no cae en el victimismo. Nadal insiste en que siempre encontró la manera de competir, y ahí reside el verdadero gancho. No es la historia de un lesionado, es la historia de un tipo que convirtió una maldición genética en gasolina para la leyenda.

El chisme en 3 claves (TL;DR)