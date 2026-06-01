Disney+ elimina películas de Fox sin avisar: adiós a 'El club de la lucha', 'Bohemian Rhapsody' y títulos Marvel

Has entrado en Disney+ con la misma naturalidad de siempre y te has topado con un vacío: El club de la lucha ya no está. No es un bug, no has cambiado de perfil: la plataforma ha madrugado este 1 de junio para hacer limpieza sin avisar. Junto a la película de David Fincher vuelan casi 60 títulos más, desde Bohemian Rhapsody hasta El renacido, pasando por las odiseas de Alvin y las ardillas. Y lo más doloroso para los fans del multiverso: Daredevil y Elektra, las dos reliquias de Marvel con Ben Affleck y Jennifer Garner, también han desaparecido.

La noticia empezó a circular por un perfil de X especializado en Disney+ que pilló la fecha de borrado en JustWatch. La lista rápida la encabezan títulos que creíamos intocables: Birdman, El fantástico Mr. Fox, Érase una vez en América y un puñado de thrillers de los noventa que siempre alegraban las madrugadas de insomnio (Alerta máxima, Fuego contra fuego...). También se han ido los tres Doctor Dolittle y la saga completa de Mi vida como hijo, por si alguien los echaba de menos.

Lo que ha volado: del 'Club de la lucha' a los héroes de Ben Affleck

La sangría no es casualidad. Las películas que han abandonado el barco comparten distribución original de 20th Century Fox, ese estudio que Disney absorbió en 2019 con toda la fanfarria del mundo. Pero la propiedad no basta: el catálogo se rige por contratos de licencia y el que unía a Disney con New Regency acaba de expirar. Así que, de la noche a la mañana, desaparecen los derechos y con ellos las pelis. No es un movimiento editorial de Disney+; es pura letra pequeña.

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Entre las bajas más sonadas están las dos películas de Marvel que, ironías del destino, habían recuperado cierto interés tras el regreso de Elektra en Deadpool y Lobezno. Ahora cualquier espectador que quiera hacer doble sesión de contexto previo se quedará con las ganas: Daredevil (2003) y Elektra (2005) ya no están en la plataforma que debería ser su casa natural.

El motivo real no es un capricho de la casa del ratón

El acuerdo de licencia que Disney firmó con New Regency en su día cubría la explotación de un buen número de títulos que en su momento llegaron a los cines de la mano de Fox. Al vencer ese pacto, las películas vuelven a estar en el limbo. Es lo mismo que llevamos años viendo en Netflix o HBO: los contenidos rotan, las plataformas adelgazan y el usuario se despierta sin su peli de confort. La diferencia aquí es la dimensión del tijeretazo y la hemeroteca que se ha llevado por delante.

Algunas de las películas eliminadas ya están en otros servicios de streaming, pero no todas. Y desde luego ninguna aterrizará con el mismo aire de permanencia que tienen los originales de Disney. El mercado sigue fragmentándose y lo que parecía una fortaleza se ha convertido en un puzle donde faltan piezas que muchos daban por fijas.

El problema no es que Disney no quiera ofrecer estas películas, sino que los catálogos se construyeron sobre acuerdos que caducan sin avisar y dejan al usuario con cara de póker.

El multiverso se queda sin Elektra y Daredevil justo cuando más los necesitas

Hay una capa de ironía que no se nos escapa. Después de que Kevin Feige haya abrazado el multiverso como un coladero narrativo, la película de Daredevil protagonizada por Ben Affleck ha desaparecido justo cuando podría atraer a curiosos del fenómeno Deadpool. Lo mismo ocurre con Elektra, cuyo cameo reciente había despertado un interés lógico por la cinta original. No es que fueran obras maestras, pero forman parte de la arqueología marvelita y ahora están fuera de catálogo. Un pequeño golpe para los completistas y para los que creían que Disney+ era el almacén infinito.

Por lo demás, la serie de Daredevil del MCU sigue disponible y el personaje ya tiene futuro garantizado en la nueva saga, así que la ausencia del film no pasará de ser una anécdota. Pero sí deja claro que ni el gigante del ratón puede retener un catálogo eterno. Los derechos caducan, las plataformas se adaptan y los clásicos cambian de casa con la misma facilidad con la que uno se salta los créditos finales.

El resumen para vagos (TL;DR)