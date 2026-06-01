Este frigorífico de Samsung reduce drásticamente tu consumo de luz y ya está disponible en MediaMarkt

Elegir un modelo que ofrezca un rendimiento energético sobresaliente es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar si deseas reducir el importe de tus facturas mensuales. El mercado actual cuenta con opciones avanzadas como el modelo combi Samsung Bespoke AI RB38C7B6AB1/EF, una alternativa que destaca por su excelente gestión de la electricidad y que puedes encontrar disponible en MediaMarkt.

Este dispositivo combina de forma eficiente una certificación energética de clase A con herramientas de gestión inteligente de última hornada. Gracias a este equilibrio tecnológico, puedes disfrutar de un volumen de almacenamiento interior verdaderamente masivo sin el temor constante a que el recibo eléctrico se dispare de forma descontrolada.

Razones para elegir el ecosistema tecnológico de Samsung y MediaMarkt para renovar tu cocina

Razones para elegir el ecosistema tecnológico de Samsung y MediaMarkt para renovar tu cocina | Fuente: MediaMarkt

Comprar este modelo a través de MediaMarkt te garantiza el acceso a un frigorífico que incorpora el innovador modo SmartThings AI Energy. Este sistema se encarga de monitorizar de forma constante los patrones de uso en el hogar, registrando las horas exactas en las que sueles abrir la puerta del aparato para ajustar el funcionamiento del compresor de manera completamente automática.

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El verdadero valor de la inteligencia artificial aplicada a este electrodoméstico radica en su capacidad para identificar los momentos de inactividad familiar. El dispositivo aprende perfectamente cuáles son las franjas horarias en las que no vas a necesitar abrir el refrigerador, como por ejemplo durante las horas de sueño nocturno o mientras te encuentras fuera trabajando.

En esos lapsos de tiempo, el sistema disminuye las revoluciones del motor interno, consumiendo el mínimo de electricidad estrictamente necesario para mantener la temperatura idónea y ayudando a recortar el consumo de luz de manera notable. Si acudes a las opciones expuestas en MediaMarkt, comprobarás que esta optimización automatizada supone un alivio directo para la economía doméstica.

Capacidad interior optimizada mediante paredes de grosor reducido

Capacidad interior optimizada mediante paredes de grosor reducido | Fuente: MediaMarkt

La tecnología SpaceMax integrada en este aparato soluciona este inconveniente de raíz al reducir notablemente el grosor de las paredes interiores. Esto se logra gracias a la utilización de un material aislante de alta eficiencia que permite ganar espacio útil en el habitáculo sin necesidad de incrementar las dimensiones externas del mueble. Al revisar los lineales de MediaMarkt, notarás que este diseño inteligente proporciona una capacidad neta de 387 litros, ideal para organizar compras de gran volumen de forma cómoda.

La distribución interior se ha diseñado minuciosamente para aprovechar hasta el último rincón disponible. En la zona de refrigeración dispondrás de baldas fabricadas en vidrio templado de gran resistencia, pensadas para soportar recipientes pesados sin peligro de rotura.

También incluye accesorios específicos como un estante dedicado exclusivamente a la colocación de botellas de vino, optimizando la colocación de las bebidas. Por su parte, la zona inferior alberga un congelador equipado con tres amplios cajones totalmente transparentes que facilitan la localización visual de los productos congelados a simple vista.

Toda esta estructura se apoya en el contrastado sistema No Frost, una cualidad técnica indispensable que impide de forma total la aparición de escarcha en las paredes del congelador. Al suprimir la acumulación de hielo, te ahorras por completo la molesta tarea de tener que vaciar el aparato para rascar las paredes manualmente. Asimismo, la ausencia de hielo garantiza que el motor trabaje siempre en las condiciones óptimas de eficiencia energética.

Sistemas avanzados para preservar la frescura y evitar la mezcla de olores

Sistemas avanzados para preservar la frescura y evitar la mezcla de olores | Fuente: Samsung

La correcta conservación de los alimentos frescos requiere algo más que una temperatura baja uniforme. Por ello, este modelo de Samsung incorpora la placa Metal Cooling en su zona posterior, una superficie metálica que se encarga de acumular el frío de manera pasiva.

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Cuando abres la puerta para introducir la compra, el interior pierde temperatura inevitablemente, pero este revestimiento metálico ayuda a recuperar las condiciones idóneas casi de inmediato en cuanto vuelves a cerrar el compartimento. Esta placa no requiere cuidados complejos, ya que basta con pasarle un trapo húmedo durante las tareas habituales de limpieza del hogar.

Para los productos más delicados de la cesta de la compra, el cajón Optimal Fresh+ ofrece una versatilidad excelente. Este espacio se puede compartimentar para funcionar a dos temperaturas de forma totalmente independiente. El sector de la izquierda se mantiene a una temperatura constante de menos un grado centígrado, el entorno idóneo para prolongar la vida útil de carnes y pescados frescos. Al mismo tiempo, el lado derecho se sitúa a un grado centígrado positivo, garantizando la conservación óptima y la textura crujiente de frutas y verduras.

La tecnología Twin Cooling Plus complementa esta gestión térmica mediante la utilización de circuitos de refrigeración completamente independientes para la nevera y para el congelador. Al no compartir el flujo de aire entre ambas zonas, se evita de forma absoluta la transferencia de olores desagradables entre los platos cocinados y los alimentos congelados, manteniendo un nivel de humedad perfecto en cada sección.

Si necesitas enfriar algo de forma urgente, podrás activar las funciones Power Cool y Power Freeze, las cuales inyectan ráfagas rápidas de aire helado con solo pulsar un botón para acelerar el proceso al máximo.

El confort acústico es otro de los puntos fuertes de este electrodoméstico de última generación. Su funcionamiento resulta extraordinariamente discreto, emitiendo apenas 35 decibelios de ruido durante sus fases de actividad, una cualidad que sitúa a este aparato como uno de los más silenciosos de su segmento de mercado.

La integración de la conectividad inalámbrica por Wi-Fi transforma por completo la manera en la que interactúas con tu cocina. A través de tu teléfono móvil inteligente, puedes supervisar el rendimiento del aparato y ajustar los grados de temperatura de los compartimentos sin necesidad de levantarte del sofá. Incluso, si te dejas la puerta mal cerrada por un descuido al guardar la compra, el propio sistema te enviará una notificación directa al smartphone para avisarte del problema.