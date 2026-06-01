Cabo Verde golea a Serbia y mete presión a España antes del Mundial

Madre mía, Cabo Verde. La debutante en el Mundial 2026, la selección isleña, acaba de meter el miedo en el cuerpo a la selección española. Y no con un resultado cualquiera: un 3-0 a Serbia que nadie vio venir. El próximo 15 de junio, España se mide a ellos en el primer partido del grupo, y de repente ese partido ya no huele a puro trámite.

El amistoso de preparación, disputado el pasado fin de semana, se saldó con goles de Kevin Lenini, Benchimol y Laros Duarte. Un triplete de fe que dejó a los balcánicos sin respuesta. Cabo Verde, que nunca había ganado a una selección europea en este ciclo mundialista, demostró que su presencia en Estados Unidos, México y Canadá no será para hacer turismo.

El 3-0 que ha disparado todas las alarmas

El marcador no engaña. La selección isleña dominó las transiciones y encontró grietas en una defensa que, todo hay que decirlo, no era la Serbia de las estrellas. Pero la diferencia en el ranking FIFA es abismal: los serbios ocupan el puesto 39, y Cabo Verde el 69. Traducido: es como si España perdiera con Ucrania o Brasil con Gales. La comparativa no es nuestra, la trae la propia fuente original, pero pica igual.

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El primer gol, de Lenini, llegó al borde del descanso y descompuso a los serbios. En la segunda parte, Benchimol y Duarte remataron con goles que olían a contragolpe letal. Cabo Verde ha convertido su fragilidad en una virtud: te espera y te mata. Ojo con eso.

Serbia, con varias bajas sensibles, no pudo mostrar su mejor versión, pero incluso así el resultado tiene más peso que esas ausencias. El fútbol africano lleva años llamando a la puerta, y ahora entra en en escena por todo lo alto.

España no se juega solo tres puntos; se juega la credibilidad de un proyecto que no puede permitirse otro susto temprano.

¿Tiene España motivos para perder el sueño?

A ver, no nos volvamos locos. La lógica dice que España debería pasar por encima de Cabo Verde con el 70% de posesión y un par de goles de los de siempre. Pero el fútbol es un estado de ánimo, y ahora mismo el de Cabo Verde está por las nubes. Ellos llegan sin presión, con la piel del 'underdog' y la moral por las nubes tras tumbar a un europeo. España, en cambio, carga con las dudas de una generación que aún no ha encontrado su sitio en las grandes citas.

El ranking FIFA dice que 30 puestos de diferencia son un mundo, pero los amistosos pre-mundialistas a veces se cargan la lógica. El gol de Laros Duarte, por ejemplo, mostró una velocidad que puede hacer daño si Ferran Torres y compañía no están finos atrás. Que nadie se duerma.

Cuando el 'underdog' se crece: el precedente que avisa a España

La historia de los Mundiales está plagada de debuts explosivos. Senegal tumbando a Francia en 2002, Islandia empatando con Argentina en 2018, incluso Corea del Norte ganando a Italia en 1966 — vale, me he ido lejos, pero la dinámica es similar. Cabo Verde aterriza sin complejos y con un triunfo de prestigio fresco en la mochila. El vestuario español haría bien en ver el vídeo de este partido con los ojos muy abiertos.

Lo que sí tiene España es el margen del debut: no es un cruce a vida o muerte. Pero en un grupo que también incluye a rivales de entidad, un tropiezo inicial puede volver el camino cuesta arriba. La goleada a Serbia no debería aterrorizar, pero sí poner en alerta a la preparación. El partido del 15 de junio, que muchos tenían marcado como rutina, será cualquier cosa menos eso.

El chisme en 3 claves (TL;DR)