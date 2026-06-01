Un experto en vivienda da las cláusulas del contrato de alquiler para evitar impagos

Si estás a punto de firmar un alquiler, o ya tienes uno, hay una verdad incómoda que ha cambiado con la nueva Ley de Vivienda: echar a un inquilino que no paga es ahora bastante más lento. Antes de la ley, un desahucio por impago solía resolverse en unos 6 u 8 meses; con los nuevos requisitos y las prórrogas por vulnerabilidad, recuperar tu inmueble puede alargarse entre 12 y 15 meses según el juzgado que te toque. Un año de renta perdida, básicamente.

Por eso, atar bien el contrato ya no es opcional. Sufian, creador de contenido en TikTok y experto en financiación, ha explicado con claridad las tres cláusulas que deberías incluir sí o sí. Vamos por partes, traduciendo la jerga legal a lo que de verdad te interesa.

Las tres cláusulas que pueden salvarte el alquiler (y la cartera)

La primera y más importante, según Sufian, es la cláusula de sometimiento expreso a juicio de desahucio por impago. En cristiano: al firmar, el inquilino acepta que, si deja de pagar, se irá directamente al procedimiento de desahucio regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), sin más dilaciones. Esto agiliza que el juzgado pueda ordenar el embargo de nóminas o cuentas bancarias una vez dictada sentencia.

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La segunda es la cláusula de resolución automática por incumplimiento grave. No solo sirve si no hay pago. Si el inquilino destroza el mobiliario, subarrienda sin permiso o convierte el piso en una fiesta perpetua, el contrato se resuelve. Sufian lo resume perfectamente: "si no lo detallamos, todo se complica".

La tercera, y la que muchos olvidan, es la cláusula de comunicación obligatoria y domicilio a efectos de notificaciones. Aquí la picaresca es clásica: el inquilino deja de pagar y se hace el desaparecido. Con esta cláusula, se fija una dirección oficial a la que enviar avisos, y ninguna de las partes puede alegar que "no le llegó la carta".

Por qué un contrato mal hecho te puede costar un año de renta (o más)

El contrato no es magia, pero uno mal redactado multiplica los problemas. Piensa en la diferencia: con un buen contrato, el procedimiento de desahucio puede ser lo más directo posible dentro de la ley actual. Sin él, cualquier olvido o vacío legal da lugar a recursos, notificaciones fallidas y meses de incertidumbre.

La nueva Ley de Vivienda ha alargado los plazos medios, pero no ha eliminado el derecho del arrendador a cobrar. Lo que ha hecho es endurecer el filtro de solvencia que exigen los propietarios. Cada vez se piden más garantías: nóminas altas, avales, varios meses de fianza. Y aún así, la letra pequeña del contrato es lo que de verdad te cubre las espaldas.

Un contrato mal redactado convierte un problema de 6 meses en una pesadilla de 15. Y en el alquiler, cada mes cuenta.

La Ley de Vivienda no protege a quien no firma bien

Vamos a ponernos prácticos. La reforma legal introduce mecanismos para proteger a inquilinos vulnerables, pero esos mecanismos también alargan los procesos. Si el casero no tiene un contrato blindado con estas cláusulas, se enfrenta a un horizonte de impago muy superior al que existía antes de 2024. Es un equilibrio delicado: se protege más al inquilino, pero el propietario debe ser aún más meticuloso.

No es un debate de buenos contra malos. El 80% de los alquileres en España los gestionan pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas, según datos del INE recogidos por portales inmobiliarios. Para ellos, un impago prolongado significa no poder pagar su propia hipoteca.

La recomendación de Sufian no es solo para "precaverse". Es un reflejo de cómo la burocracia judicial actual exige que cada paso esté previsto por escrito. Si te saltas la cláusula de notificaciones, por ejemplo, el proceso se puede eternizar porque el juzgado no localiza al inquilino. Y mientras, la renta no se cobra.

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Hay quien piensa que un contrato con tantas cláusulas asusta al inquilino. Pero, a la inversa, un contrato claro protege a ambas partes: el inquilino sabe exactamente qué consecuencias tiene no pagar, y el propietario sabe que puede recuperar la vivienda sin depender del humor del juzgado de turno.

Si estás en el lado de los que alquilan, no te conformes con un modelo descargado de internet. Asesórate, incluye estas tres cláusulas básicas y adapta el resto a tu situación. La ley ha cambiado, y el contrato debe reflejarlo.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)