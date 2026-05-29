El 'feet juice' de las cosplayers se agota en una hora y las redes explotan

Agárrate porque este fin de semana nos ha dejado un momento tan bizarro como perfectamente 2026: en la FanimeCon de San José (California) han montado puestos de zumo a las afueras del evento oficial y la gente ha hecho cola para pagar hasta 15 dólares por un vaso. El ingrediente estrella no era ninguna fruta exótica, eran los pies de las cosplayers.

El plan, aunque suene a sketch de humor negro, era exactamente ese: varias chicas metieron los pies descalzos en cubos de plástico con zumo de frutas, lo embotellaron en vasos de a litro y empezaron a venderlo a 10 o 15 dólares la unidad (unos 9-14 euros). Lo llamaron feet juice y, sin filtros, es justo lo que parece: un zumo de pies vendido en plena calle.

Qué es exactamente el feet juice y cómo se montó el tenderete

Todo ocurrió durante el fin de semana del Memorial Day, en la edición de 2026 de FanimeCon, la gran convención de anime del norte de California. A las puertas del recinto oficial, en un evento paralelo no autorizado llamado Parkon 2026, cualquiera puede plantar su puesto y vender lo que le dé la gana. Y esta vez la oferta fue lo más comentado del fin de semana.

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Los vídeos que circulan por X y TikTok no dejan lugar a dudas. Una cosplayer disfrazada de Hatsune Miku se grabó metida dentro de un cubo con líquido anaranjado, sirviendo vasos a una fila de compradores que esperaban con el móvil en una mano y el dinero en la otra. Algunos incluso pedían que el zumo les cayera directamente desde el pie al vaso. Y pagaban por ello.

En menos de una hora, todo vendido. Cero quejas de los compradores. Cero dudas de las vendedoras. El vídeo ya acumula millones de visualizaciones y la expresión feet juice es tendencia mundial.

La reacción de las redes: entre el asco, el cachondeo y el “esto es arte”

Como era de esperar, internet se partió en dos. Está el bando del horror sanitario, que se pregunta cómo es posible que alguien pague por beber agua de pies en un cubo de plástico sin control de temperaturas. Y está el bando que lo celebra como una performance de la economía del fandom, donde todo —absolutamente todo— se convierte en mercancía si la persona adecuada lo toca.

Muchos han tachado la movida de “el punto más bajo del marketing” y otros la han definido como “el capitalismo tardío haciendo cosplay”. Pero lo cierto es que nadie obligó a nadie: los vendedores ganaron dinero, los compradores se fueron con su vaso y la historia ya forma parte del lore de FanimeCon.

Y aquí viene la reflexión incómoda: el feet juice no es un accidente, es el destino lógico de una cultura en la que comprarías cualquier cosa si te la ofrece tu creadora de contenido favorita. Llevamos años viendo cómo se vende agua de bañera de famosos, calcetines usados o tarros con pedos embotellados. Lo de este fin de semana solo ha sido la versión friki y refrescante del mismo fenómeno.

Pagar 15 pavos por un vaso de zumo en el que se ha bañado una cosplayer de Hatsune Miku es, sin duda, uno de los hitos más surrealistas del capitalismo fandom.

Que nadie se escandalice, tampoco. En una convención donde la gente duerme en el suelo para conseguir un póster firmado o puja cientos de euros por una figura de resina, esto es solo un escalón más. Extraño, desde luego, pero perfectamente coherente con las reglas no escritas de cualquier evento fan.

Lo que sí nos deja este episodio es una pregunta para el año que viene: ¿alguien superará el feet juice en Parkon 2027? Porque viendo la reventa de entradas que se avecina, lo mismo el año que viene toca zumo de otra parte del cuerpo.

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