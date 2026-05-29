La película de terror 'Backrooms' se estrena en España: su director tiene 20 años y viene de YouTube

Kane Parsons tenía 16 años cuando colgó en YouTube un corto de nueve minutos grabado en primera persona con filtro VHS. Hoy, con 20, estrena en cines la película de terror 'Backrooms' y ya tiene un 87% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Llega a España el 5 de junio, justo tras arrasar en Estados Unidos con una apertura prevista de 45-50 millones de dólares. El mayor debut de la historia de A24 no lo firma un director de Hollywood, sino un chaval que aprendió a hacer cine en internet.

Cuando YouTube era el único plató de cine

Todo empezó, como mandan los cánones del siglo XXI, en un tablón de 4chan. En mayo de 2019, un anónimo publicó una foto turbia: una oficina vacía, paredes amarillentas, moqueta húmeda y fluorescentes parpadeando. Al día siguiente, alguien inventó el lore: un fallo en la realidad, como cuando te 'clipeas' fuera del mapa en un videojuego, y acabas atrapado en un espacio infinito llamado Backrooms. Ningún monstruo, ninguna historia, solo la angustia de un pasillo que no acaba.

Esa imagen sin autor se convirtió en el emblema de los espacios liminales. El cerebro reconoce un hotel vacío a las tres de la mañana, pero no sabe procesarlo sin gente. La moqueta mojada y el zumbido eléctrico activan la misma inquietud que una cara casi humana. La teoría del uncanny valley aplicada a lugares, que diría un académico. Entró tan bien en el imaginario colectivo que, cuando Parsons publicó su primer corto, los fans ya estaban hambrientos.

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El rumor que nadie pidió: ¿hay un director fantasma?

En 2022, A24 compró los derechos y dio a Parsons una cámara de verdad. La serie original en YouTube sumaba más de 197 millones de visionados, construyendo un universo de institutos de investigación secretos, experimentos en los ochenta y criaturas de pesadilla. Lo lógico era esperar un pelotazo. Pero a falta de un mes para el estreno, una teoría conspirativa empezó a correr: el director no real era Parsons, sino alguien con más rodaje.

Se hablaba de que Osgood Perkins (Longlegs), productor del filme, habría trabajado en la sombra. Mark Duplass, uno de los protagonistas, salió al paso en X con una respuesta que puso las cosas en su sitio:

No recuerdo haberte visto en el rodaje. Cuando yo estuve allí, Kane tenía el control al 100%. Más que muchos directores con el triple de su edad.

Todo apuntaba a una simple sospecha generada por el desconcierto: ¿cómo puede un veinteañero sin currículum formal firmar una película de este calibre? La pregunta, en realidad, revela más sobre Hollywood que sobre Parsons.

Hollywood no entiende (y teme) a los directores que vienen de internet

Durante dos décadas, el cine industrial nos ha acostumbrado a un modelo de franquicias en el que el director es un ejecutor técnico, no una voz autoral. La idea de que una película de terror grande pueda salir de un chaval criado en YouTube choca frontalmente con esa lógica. El propio Parsons lo resume sin drama: "YouTube, más que una referencia cultural para mí, ha sido la forma en que sé hacer todo lo que sé hacer". No hizo un máster, sino tres años de reacciones en tiempo real y millones de seguidores exigiendo más.

Ocurrió algo parecido con los jóvenes creadores de contenido que dieron el salto a la televisión o la música, pero una producción de A24 con un presupuesto de 60 millones es otro escalón. La sospecha no nace de pruebas, sino del vértigo que da admitir que un adolescente domine lo que a otros les cuesta décadas. Parsons nació en 2005, el mismo año en que YouTube vio la luz, y ha mamado narrativa audiovisual desde que tiene uso de razón. Eso no garantiza una obra maestra, pero sí explica por qué su Backrooms funciona: lleva años haciendo prototipos delante de un público que le decía qué daba miedo y qué no.

La película ya es un éxito. El 87% de críticas positivas y la taquilla proyectada confirman que la historia del salto imposible es real. El runrún sobre el director fantasma se irá apagando a medida que el público descubra que, detrás del meme, había un talento auténtico. Y que, a veces, el cine del futuro no viene de las aulas ni de los platós, sino de una habitación de adolescente y una cámara que graba en VHS.

El resumen para vagos (TL;DR)