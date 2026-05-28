He encontrado las sandalias griegas de El Corte Inglés que parecen de diosa (y cuestan menos de 30 €)

Sentirte como una diosa ahora solo cuesta menos de 30 euros: estas sandalias griegas de El Corte Inglés lo han conseguido. Porque sí, este verano las sandalias planas son las reinas de los looks elegantes y desenfadados, y el diseño enjoyado que acaba de fichar la cadena es el más deseado de la temporada.

Las he visto esta semana navegando por la web de El Corte Inglés y he tenido que frotarme los ojos. Parece un diseño de firma de lujo, con un empeine trenzado y adornos de pedrería plateada que brillan con cada paso. La suela es plana, lo que las hace cómodas para caminar todo el día, pero con ese extra de brillo que te salva cualquier look básico.

Qué hace tan especiales a estas sandalias griegas de El Corte Inglés

El diseño es un híbrido entre unas chanclas clásicas y unas sandalias de invitada. Llevan una pulsera que sujeta el tobillo para que el pie vaya bien asentado, y la pedrería no es de plástico barato: es bisutería fina sobre una base de piel. Las fotos de la web oficial de El Corte Inglés las muestran en color plata, que es el tono estrella porque combina con todo y metaliza el bronceado veraniego.

Publicidad

Lo que más me ha sorprendido es que, pese a ser planas, estilizan un montón. Y es que el efecto «joya» del empeine hace que no eches de menos el tacón. Además, la suela tiene una ligera amortiguación, y el material está pensado para aguantar largas caminatas sin rozaduras. ¿Se puede pedir más por menos de 30 euros?

Cómo las llevo yo para no quitarle el puesto a Afrodita (pero casi)

La moda este verano pide comodidad, y estas sandalias son el comodín perfecto. Con un vestido ibicenco de lino blanco o un vestido vaporoso de algodón, aciertas seguro. Las he visto combinadas con jeans anchos y un top sencillo y te suben el look cinco puntos sin que parezca que te has esforzado. Incluso con un pantalón satinado para una cena, aguantan el tipo de maravilla.

En la imagen promocional, la modelo las lleva con un vestido azul cielo —el color de moda esta temporada— y el plateado resalta aún más. Si tienes un evento de tarde, estas sandalias te evitan el suplicio de los taconazos y te mantienen elegante hasta el final.

Unas sandalias planas que brillan más que un tacón de aguja: la moda se ha vuelto lista y nos quiere con los pies en la tierra.

La fiebre de la pedrería en El Corte Inglés y otras gangas que no te puedes perder

El Corte Inglés no es la primera vez que apuesta por los zapatos planos con efecto joya. Ya en 2025 lanzaron una colección de bailarinas enjoyadas que se agotaron en cuestión de semanas. La diferencia ahora es que estas sandalias son aún más versátiles y asequibles. Y lo bueno es que están disponibles en varias tallas, así que no es ese típico modelo que solo le sirve a una amiga.

¿Mi veredicto? Completamente a favor. Por el precio que tienen, la calidad de los acabados y lo cómodas que son, se van a convertir en mi uniforme de verano. El único problema es que seguro que vuelan de la web y de las tiendas físicas. Si te gustan, no esperes a las rebajas para buscarlas.

🛒 Directo al grano

Precio: menos de 30 € (precio habitual).

Dónde: web de El Corte Inglés y tiendas físicas en la sección de zapatos de mujer.