Pantalones Lidl para este verano: los culotte blancos por 5,99 euros que arrasan

Yo no sé a vosotros, pero a mí el verano me pide pantalones anchos, fluidos y que no me aprieten ni un poco. Y si encima son blancos y cuestan menos de 6 euros, ya me tienen ganada. Pues justo eso es lo que ha llegado a Lidl: unos pantalones culotte blancos por 5,99 euros que, según las cuentas de chollos, están volando.

Se trata de un diseño con cinturilla elástica de las que no oprimen, tela muy fluida y un corte a la altura del tobillo que estiliza un montón. El color blanco es un básico de armario que combina con absolutamente todo, y además están disponibles en marrón chocolate (el nuevo negro, que dicen).

Me he colado en la web de Lidl para ver si seguían en stock y, efectivamente, la talla M en blanco ya estaba agotada en varios códigos postales. Así que imaginaos la fiebre.

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He visto estos pantalones en varias cuentas de moda low cost y la gente ya los compara con opciones mucho más caras. Y la verdad es que por 5,99 euros, tienen pinta de aguantar perfectamente varios veranos. El tejido no transparenta y, gracias a la goma en la cintura, son ideales para los días de calor sin renunciar a ir arreglada.

La composición es 100% poliéster, pero ojo, se siente como una viscosa ligera que ni se pega ni traspira mal. Vamos, que no se van a convertir en un horno portátil a las tres de la tarde.

Yo recuerdo que el año pasado ya me compré unos similares en otra cadena y me costaron casi 20 euros. Estos de Lidl no tienen nada que envidiarles. La tela es sintética pero fresquita, y al ser tan básicos, dan mucho juego en el armario.

Un pantalón blanco, fluido y por menos de 6 euros que puede ser el rey de tu verano.

Un detalle que no todo el mundo menciona: al ser de talle alto y con el bajo a la altura del tobillo, estiliza incluso a las que medimos menos de 1,65 metros. Eso es un puntazo, porque no necesitas arreglar el bajo ni andar con tacones imposibles.

Qué tienen estos pantalones para que todo el mundo los quiera

El corte culotte, o pantalón pirata de toda la vida pero modernizado, es un todoterreno. Queda bien con sandalias planas, con alpargatas de cuña e incluso con unas zapatillas blancas para un look más informal. Además, el hecho de que sea anchito pero no demasiado voluminoso lo convierte en un candidato perfecto para llevarlo tanto a la oficina como al chiringuito.

Si no os convence el chaleco negro, otra opción muy socorrida es meterlos con un body de escote en pico y unas cuñas de esparto. Sencillo y resultón, y sin gastar un euro extra.

Cómo combinarlos sin dejarte un dineral

Para subir el nivel del look sin gastar mucho, un chaleco negro tipo peplum como el que tiene Lefties por 25,99 euros es una opción redonda. Al marcar la cintura, compensa la silueta ancha del pantalón y crea un efecto de curvas donde queremos. Pero también puedes combinarlos con una camiseta básica blanca y unas sandalias, y tienes un estilismo de 10 en cinco minutos.

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Si lo tuyo no es el negro, con una blusa de tirantes en color coral o mostaza también vas de lujo. Lo bueno de los pantalones blancos es que permiten jugar con cualquier tono sin miedo al ridículo.

Un fondo de armario por menos de un café con tostada

Voy a ser clara: encontrar un pantalón blanco que no requiera forro interior y no enseñe las costuras es una odisea. Si encima lo consigues por 5,99 euros, estamos ante un chollo de manual. Sé que Lidl no es el primer sitio en el que piensas para comprar ropa de verano, pero cada vez cuidan más los diseños y la calidad.

No es la primera vez que la cadena alemana sorprende con prendas de tendencia a precios de risa. Hace un par de temporadas, sus vestidos largos de rayas también arrasaron en redes. Ahora, con estos culottes, apuntan a repetir el éxito. En mi caso, ya tengo en mente tres looks diferentes para exprimirlos al máximo: con camisa blanca oversized, con top asimétrico y con la camiseta de mi grupo favorito, que nunca falla.

Mi consejo: si os gustan, no lo dudéis. En tiendas como Lidl, los básicos de temporada vuelan y luego es imposible encontrarlos ni online. Así que ya sabéis: a por ellos.

🛒 Directo al grano

Precio: 5,99 euros. Disponibilidad: ya a la venta en tiendas físicas Lidl y en su web (si no se han agotado). Sección: zona de moda de temporada. Colores: blanco y marrón chocolate.