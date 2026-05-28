Blanca Suárez se ríe del anillo que desató los rumores de compromiso con Javier Rey

Blanca Suárez ha vuelto a sacar la ironía y esta vez el objetivo es su propia mano. La actriz se dejó ver en la alfombra roja de los 100 años de los Cines Callao sin el anillo que meses atrás desató todos los rumores de boda con Javier Rey. Y cuando una reportera le preguntó por él, la respuesta fue puro oro.

El comentario que ha hecho correr los audios de WhatsApp

Todo ocurrió en plena Gran Vía, en la gala de los 100 años de los Cines Callao. Blanca Suárez acaparó flashes con un vestido negro de Marine Serre que dejaba un hombro al aire y un escote drapeado impecable. Pero el foco no estuvo en el diseño, sino en su mano izquierda: vacía, sin el anillo que lució meses atrás y que todo el mundo interpretó como la señal definitiva de compromiso.

Una reportera le lanzó la pregunta esperada: 'No hay anillo hoy', como quien no quiere la cosa, y entonces Blanca respondió con con una sonrisa. 'No, a lo mejor me he separado, es un mensaje que voy a lanzar', soltó entre risas. La frase, que ya circula por todos los grupos de amigas, es pura gasolina para el culebrón.

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Blanca Suárez ha convertido la ambigüedad en un arte y esta vez lo ha vuelto a bordar.

Una pareja blindada que siempre juega al despiste

Para quien no siga el hilo, hay que remontarse a 2016, cuando ambos coincidieron en 'Lo que escondían tus ojos'. No fue hasta 2020, tras la ruptura de la actriz con Mario Casas, cuando empezamos a ver a Blanca y Javier juntos fuera del set. Desde entonces, forman una de las relaciones más sólidas y discretas del cine español, sin alardes ni portadas pactadas.

Lo suyo es la discreción, y lo ha vuelto a demostrar, porque, aunque no confirme nada, todo el mundo habla de ella. El pasado otoño, ella apareció con un anillo en el dedo anular durante un evento, y las alarmas saltaron. Entonces ya bromeó, y ahora, sin la joya, ha vuelto a hacer lo mismo. Lo suyo es el humor socarrón y los medios se lo compran encantados.

El arte de no dar titulares y que todo el mundo hable de ti

Hay algo que Blanca Suárez maneja como pocas: decir sin decir. Su respuesta es una lección de cómo manejar los rumores sin cerrar la puerta a nada. Ni desmiente el compromiso ni lo confirma; simplemente se ríe y deja que la maquinaria haga el resto.

Esta estrategia, que ya hemos visto en otras parejas del star system patrio, mantiene a la audiencia pendiente del próximo capítulo. Y como además ella está en un momento profesional dulce —rueda la tercera temporada de 'Respira' y no para de trabajar—, todo suma.

En el mismo corrillo, la actriz confesó que está 'muy feliz' y que espera 'sacar algún fin de semana para hacer un viajecito a la playa'. Pero de boda, ni una palabra, ni falta que hace. La incógnita sigue viva, y mientras, Blanca se lo pasa pipa viendo cómo todos intentan adivinar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)