La Casa Blanca se rinde a la UFC: un ring en el Jardín Sur para el cumpleaños 80 de Trump

Olvídate de recepciones con vino y canapés: el 14 de junio, el Jardín Sur de la Casa Blanca se convierte en un ring de la UFC para celebrar los 80 años del presidente más combativo de la historia. Grúas y estructuras metálicas ya invaden el césped más vigilado del mundo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Porque montar un octágono en el jardín histórico donde se firman tratados de paz, mientras el país está en guerra y el coste de la vida se dispara, es la definición exacta de «solo en América». Y encima lo paga la UFC.

Qué va a pasar exactamente en el Jardín Sur (y cuánto cuesta el capricho)

El cumpleaños de Trump ha dejado de lado el vals presidencial. El 14 de junio, el Sur se llena de arcos, pantallas gigantes con la bandera y un octágono de ocho lados que la Casa Blanca jamás había visto. «Estamos teniendo una gran pelea. Nunca volverá a suceder, nunca había sucedido antes», soltó el presidente en el Despacho Oval, rodeado de cuatro luchadores.

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La factura, según ha confirmado la propia UFC, es de al menos 60 millones de dólares. Sesenta millones que la compañía asume íntegramente —la Casa Blanca no pone un céntimo— aunque esperan recuperar la mitad con patrocinios. Unas 4.500 personas verán la velada en directo desde el jardín, mientras que hasta 100.000 podrán seguirla gratis en pantallas instaladas en las calles adyacentes.

Sesenta millones de dólares en un ring presidencial con el país en guerra: la jugada de marketing que solo Trump sabe vender.

Las medidas de seguridad serán máximas, con el servicio secreto en alerta tras los atentados recientes. Y todo, en plena escalada del conflicto con Irán, con los precios del petróleo y la cesta de la compra por las nubes. La contundencia del contraste no se le escapa ni a sus detractores.

Por qué este jardín nunca había visto nada igual

El Jardín Sur ha acogido llegadas de mandatarios, firmas de acuerdos históricos y hasta aterrizajes de helicópteros. Pero un ring de peleas era impensable. La velada ha sido bautizada como «UFC Freedom 250», enganchándose al 250 aniversario de la independencia estadounidense y al cumpleaños del presidente. El simbolismo es tan grande como la polémica que está generando: para unos, la fiesta del siglo; para otros, una provocación en tiempos de vacas flacas.

En redes ya circulan imágenes de la estructura metálica a medio montar, con la bandera estrellada brillando en pantallas curvas. El octágono va a quedar imponente, pero no hay quien quite la sensación de que el Partido Republicano está llevando su idilio con la UFC a la alfombra roja presidencial sin complejos.

De los mítines al octágono: el idilio de Trump con la UFC

Trump lleva años frecuentando las gradas de la UFC, codeándose con Dana White y conquistando a ese votante joven que fue decisivo en 2024. Este evento no es una sorpresa para quien ha convertido cada acto en espectáculo. Lo que sí sorprende es la escala: nunca un presidente en activo había convertido la residencia oficial en un estadio de artes marciales mixtas.

Históricamente, los onomásticos presidenciales se han resuelto con cenas de gala. Aquí se opta por el KO. La jugada es puro branding, pero también un órdago a la narrativa demócrata que acusa a la administración de desconexión con la realidad. Mientras el mundo se pregunta si esto es el colmo del populismo o una genialidad comunicativa, la UFC ya tiene garantizado un eco mediático que ningún patrocinio puede comprar. Veremos cuántos luchadores se atreven a soltar un «feliz cumpleaños, señor presidente» desde la lona.

El chisme en 3 claves (TL;DR)