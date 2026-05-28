El robot aspirador Dreame Cyber X que sube escaleras es una realidad y aterriza en España

Los robots aspiradores ya mapean la casa, evitan calcetines y hasta se limpian solos. Pero subir escaleras era como pedirle a tu Roomba que te prepare el desayuno: imposible. Hasta ahora. Dreame llevaba desde IFA 2025 enseñando un concepto que parecía de ciencia ficción, y hoy lo convierte en producto real. El Cyber X ya tiene precio, fecha y una función que ningún fabricante había logrado: trepar escalones.

De tanque a escalera: así funciona el Cyber X

Lo primero que hay que dejar claro es que esto no es un robot aspirador con patas. Es un accesorio con cuatro orugas de caucho donde el robot se acopla como si fuera su base de carga. Y tiene todo el sentido del mundo: así no te quedas con un robot obsoleto en tres años, sino con un complemento que seguirá sirviendo mientras la serie X60 Pro siga viva. El sistema de visión es independiente, así que el Cyber X detecta escaleras por sí mismo mientras lleva al robot a cuestas a 0,2 metros por segundo. Sube sin despeinarse por tramos rectos, en L, en espiral o con escalones flotantes. Cuando llega arriba, el robot se suelta y limpia a gusto; al bajar, el Cyber X barre y aspira los escalones con 6.000 Pa —nada mal para un accesorio.

Un accesorio de 1.199 euros para que tu robot suba escaleras. Y sí, la lógica aplasta: mejor que un robot desfasado. Para quien se lo pueda permitir.

La bajada es casi lo más inteligente: unos cepillitos en la oruga trasera arrastran la suciedad hacia un filtro HEPA que se conecta directamente al depósito del robot. Además, incluye sistema de frenado si detecta mascotas o personas, para evitar atropellos robóticos involuntarios. El aterrizaje es suave, sin golpes, como si todo estuviera pensado para no rayar ese suelo por el que ya has pagado una pasta.

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El precio mata el hype, pero tiene sentido (si te sobra el dinero)

Aquí viene el mazazo: el Cyber X cuesta 1.199 euros, a los que hay que sumar los 1.499 euros del modelo más barato de la serie X60 Pro con el que es compatible. Un desembolso total de 2.700 euros mínimo para que tu robot haga lo que ningún otro: cambiar de planta. Es un producto premium, sin paliativos, y solo para quien viva en un pisazo de varios niveles o en una casa de campo donde las escaleras llevan años sin ver un aspirador. Pero la decisión de hacerlo accesorio es un acierto que aplaudo con la cartera cerrada: los robots evolucionan cada año y sentenciar un modelo con patas fijas sería un sinsentido comercial.

Además, Dreame ha conseguido meter en el Cyber X su propia batería y base de carga, lo que evita que el robot se quede tirado a mitad de escalón. La autonomía, aunque no se han dado cifras oficiales, debería bastar para patearse hasta cuatro plantas, según la marca. El lanzamiento está confirmado para septiembre de 2026, así que aún hay tiempo para vender un riñón si te hace ilusión.

¿Es este el futuro de la limpieza autónoma o un capricho de lujo?

La robótica doméstica lleva una década prometiendo que los pisos de varias alturas dejarán de ser un problema. Hemos visto drones aspiradores, robots con patas que eran memes y prototipos que nunca llegaban a las tiendas. Dreame ha sido la primera en dar el paso y hacerlo con cabeza. El Cyber X no es para todos los públicos, pero sí para un nicho muy concreto que lleva años esperando una solución. Recordemos que los robots aspiradores de gama alta ya rozan los 2.000 euros por sí solos; este accesorio encaja en ese ecosistema.

Mi opinión: el Cyber X es un lujo que, si se populariza, acabará bajando de precio. Mientras tanto, es un golpe de efecto que obliga a la competencia a mover ficha. Lo que está claro es que, en septiembre, los hogares con más de una planta tendrán algo que celebrar —siempre que la cuenta bancaria aguante la broma.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6.5/10. La innovación es genuina y el formato accesorio es inteligente, pero el precio lo deja fuera del alcance de casi todo el mundo. Además, la compatibilidad limitada con la serie X60 Pro reduce aún más el público potencial. Un movimiento valiente con más marketing que ventas, aunque aplaudo que exista.

El resumen para vagos (TL;DR)