Penélope Cruz confirma su pasión por Alcobendas: un refugio de 123.342 habitantes

Penélope Cruz subió al escenario del Kodak en 2009, recogió el Óscar y soltó una frase que desde entonces define su mapa emocional: 'Crecí en un sitio llamado Alcobendas, donde esto no era un sueño muy realista'. Han pasado diecisiete años y la actriz no ha soltado el hilo con la ciudad que la vio nacer. Ni falta que le hace.

Alcobendas es, para la intérprete de Volver, mucho más que el punto de partida de su biografía oficial. Es el refugio al que vuelve cuando el ruido de Hollywood se vuelve ensordecedor. Una ciudad de 123.342 habitantes a quince kilómetros de Madrid que ha pasado de pueblo agrícola a potencia económica sin perder del todo el alma de barrio. Y Penélope, que creció entre los secadores y las confidencias del salón de peluquería de su madre, lo sabe mejor que nadie.

De los Óscar a Hija Predilecta: un vínculo que no entiende de alfombras rojas

Hija de Eduardo Cruz, comercial, y de Encarna Sánchez, peluquera, Penélope se crió observando la vida desde el mostrador del negocio familiar. Allí, entre mechas y conversaciones de barrio, empezó a descifrar los gestos y las emociones que años después trasladaría a la gran pantalla. Su hermana Mónica, con la que sigue compartiendo una relación estrechísima, fue testigo de esa misma educación sentimental.

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El Ayuntamiento de Alcobendas terminó reconociéndoselo con el título de Hija Predilecta. Un nombramiento que la actriz recogió sin postureo y con la misma naturalidad con la que sigue paseando por el casco antiguo cuando la agenda se lo permite. Porque si algo define la relación de Penélope con su ciudad es la ausencia total de artificio.

Tres joyas históricas que guardan el Alcobendas de su infancia

El casco histórico de la localidad conserva algunos de los rincones que explican esa conexión. En primer plano, la Ermita de Nuestra Señora de la Paz, el edificio más antiguo del municipio. Sus orígenes se remontan al siglo XII y es uno de los mejores ejemplos del románico-mudéjar madrileño. En su interior se encuentra la patrona de la ciudad y, para muchos vecinos, sigue intacto ese aire de oasis que tanto contrasta con el ritmo del extrarradio.

Alcobendas no es un decorado de su biografía: es el lugar donde Penélope aprendió a leer las emociones antes de interpretarlas delante de una cámara.

A pocos pasos se alza la Iglesia de San Pedro Apóstol, cuya torre domina el casco antiguo y cuya estructura actual quedó definida por las reformas del siglo XVII. Es la referencia visual de la Alcobendas más tradicional, la misma que vio crecer a la actriz antes de que Hollywood la reclamara.

La tercera joya es menos conocida pero igual de querida: la Tinaja del Milagro. Según la tradición, en 1677 una enorme tinaja de vino multiplicó su contenido para abastecer a los vecinos durante las fiestas de la Virgen. La pieza se conserva como símbolo de solidaridad popular, y resume bastante bien el carácter de una ciudad que presume de raíces sin renunciar a mirar hacia adelante.

Por qué Alcobendas no es solo el pueblo de Penélope

Alcobendas es hoy una de las ciudades con más músculo económico de la Comunidad de Madrid. Alberga sedes de grandes multinacionales, urbanizaciones como La Moraleja y una Menina gigante de siete metros que da la bienvenida a los visitantes como guiño contemporáneo a Velázquez. También presume de espacios como el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que la sitúan en el mapa cultural más allá del tópico de ciudad-dormitorio.

El caso de Penélope Cruz recuerda al de otros artistas españoles que nunca rompieron amarras con su lugar de origen: Antonio Banderas con Málaga, Joan Manuel Serrat con el Poble-sec, o Rosalía con Sant Esteve Sesrovires. No es nostalgia barata ni postureo de estrella con raíces. Es la certeza de que, por muchas millas que acumules en el pasaporte, hay un rincón donde sigues siendo la niña del barrio. Y en el caso de Penélope, ese rincón tiene ermita románica, tinaja milagrosa y 123.342 vecinos que nunca la han tratado como a una extraña.

El chisme en 3 claves (TL;DR)