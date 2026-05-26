Mariló Montero desvela el vestido que llevará en la boda de su hija en Nueva York

Mariló Montero ha hecho justo lo que juró que no haría: hablar del look de la boda de su hija. La presentadora lleva semanas con una sonrisa que no le cabe en en la cara —hijo casado, nieto recién llegado y ahora Rocío Crusset se casa—, pero al llegar al aeropuerto camino de Nueva York se le ha escapado más de un detalle.

La boda será este próximo 30 de mayo en la Gran Manzana, y aunque la lista de invitados es reducidísima, lo que más está dando que hablar es el estilismo de la madre de la novia. Mariló puso rumbo a Estados Unidos con la maleta cargada de secretos, pero en cuestión de segundos soltó la primera bomba.

El momentazo en la terminal: 'Lo único que digo es que voy a llevar joyas de Suárez'

Ante las cámaras de Europa Press, la colaboradora dejó claro que no repetirá con la firma de su hija, Crusset Studio, y que para esta ocasión ha elegido joyas de Suárez, toda una declaración de intenciones. “Lo único que digo es que voy a llevar joyas de Suárez. Y ya está, hasta ahí puedo leer”, lanzó con esa mezcla de misterio y media sonrisa que tanto le gusta a los programas del corazón.

Publicidad

Eso sí, no quiso pronunciarse sobre el vestido. En la boda de su hijo Alberto Herrera el pasado otoño, Mariló lució un impresionante diseño azul de Sybilla, firma de cabecera de la presentadora. ¿Repetirá? Ni lo confirma ni lo desmiente, aunque fuentes cercanas a la familia aseguran que el vestido ya está escogido y guardado bajo llave en el hotel neoyorquino.

Lo que sí ha repetido, y mucho, es su fidelidad a la moda española. Suárez, Sybilla, Crusset Studio... todo made in Spain, incluso para una boda al otro lado del charco. Y eso, en los tiempos que corren, también es un guiño que no pasa desapercibido.

Romper el silencio justo antes de subir al avión es la forma más Mariló de dar pistas: lo justo para que medio internet especule y lo mínimo para que la boda siga siendo suya.

Pero no todo es glamour. Mariló también confesó que le da “pena” por esos familiares y amigos que no han recibido invitación. “Queríamos que fuera algo discreto y pequeño —explicó—, y afortunadamente nos quieren y entienden las circunstancias”. La mayoría de los allegados lo ha entendido, pero imaginamos más de un grupo de WhatsApp echando humo.

¿Y el vestido? La gran incógnita que mantiene en vilo a los cotillas

Las apuestas están servidas. ¿Sybilla azul marino? ¿Un modelo completamente nuevo? Lo único seguro es que Mariló no dejará indiferente a nadie. La mujer que ha desfilado para los mejores diseñadores españoles sabe que en una boda, todas las miradas van a la novia... y a la madre de la novia si se llama Mariló Montero.

Además, la colaboradora ha aprovechado el viaje para hacer un poco de turismo por su amada Nueva York. “Si puedo escaparme más días, disfruto de la ciudad”, confesó. Vamos, que el look nupcial tendrá tiempo de sobra para ser objeto de memes y análisis antes del gran día.

Cuando las madres de la novia se convierten en protagonistas (a su pesar)

No es la primera vez que una madre eclipsa —sin pretenderlo— el enlace de su hija. De la pamela de la reina Letizia en la boda de Froilán al estilismo de María Zurita en la de su sobrina, el ‘efecto madre’ es un clásico del papel couché. En el caso de Mariló, la expectación tiene un motivo añadido: ella misma fue la que filtró la noticia del enlace y ahora la que suelta las pistas a cuentagotas. El guion perfecto para un culebrón veraniego que, mira por dónde, arranca en primavera.

Lo que está claro es que el 30 de mayo tendremos fotos, análisis de estilismo y, seguro, algún que otro zasca de los que tanto nos gustan. Por ahora, Mariló sigue en su salsa: dando titulares con una mano y escondiendo el vestido con la otra. Y nosotros, encantados.

Publicidad

El chisme en 3 claves (TL;DR)