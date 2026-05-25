Shakira rompe su silencio y confiesa todo el dolor de su separación de Gerard Piqué

Shakira ha hablado, y esta vez no es una canción. La colombiana ha concedido una entrevista al Sunday Times en la que se ha abierto en canal sobre su ruptura con Gerard Piqué. Han pasado cuatro años desde aquel 2022, pero la herida, según sus propias palabras, ha tardado en cerrar.

Qué ha dicho exactamente Shakira

La entrevista la firma el Sunday Times, y el BuzzFeed ha sido el primero en hacerse eco al otro lado del charco. Shakira describe el divorcio como 'el momento más oscuro' que provocó 'la disolución de su familia'. La frase es demoledora, pero lo que la envuelve aún lo es más.

El proceso de separación coincidió con un susto de salud de su padre. 'Estaba cuidando de mi padre tras una caída grave', explica. Romper una relación de más de una década mientras sostienes a tu familia es un cóctel que te deja sin aire.

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Y luego llega la cita que ya está corriendo como la pólvora: 'He pasado por mucho dolor'. Así, sin anestesia. Shakira no ha venido a suavizar el relato. Ha venido a compartirlo.

Shakira no ha venido a edulcorar su pasado; ha venido a compartir un proceso que define como una escuela de vida.

El aprendizaje que se ha traído de todo esto

Shakira también ha querido dejar claro que el sufrimiento le ha dado algo a cambio: resiliencia. 'Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y es verdad', afirma. 'A veces es a través de las dificultades y del dolor como descubrimos lo fuertes que podemos ser'.

No es la primera vez que una artista convierte un terremoto personal en material de crecimiento, pero sí es la primera que Shakira lo verbaliza con esta crudeza. La entrevista parece más una sesión de cierre que una promoción.

También ha hablado de Piqué con gratitud, lo cual tiene mérito. 'Siempre tendré gratitud en mi corazón para el padre de mis hijos', dice, y añade que esa relación la convirtió en 'la madre que soy hoy'. Un equilibrio entre reconocer la herida y honrar lo que fue.

Por qué la entrevista está dando tanto de qué hablar

Primero, porque es una Shakira sin filtro. En 2026 hemos visto a muchas celebridades romper su silencio, pero pocas lo han hecho con esta mezcla de vulnerabilidad y entereza. La entrevista llega en un momento en el que el ruido mediático alrededor de la ruptura ya se había apagado, lo que hace que las palabras pesen más.

Segundo, porque no hay nuevo amor en el horizonte. Shakira ha sido tajante: 'No hay espacio ni tiempo para eso en mi vida. Mi plato está bastante lleno'. En un ecosistema donde el rebote amoroso es casi obligatorio, esto suena a declaración de independencia.

Y tercero, porque el fandom de Shakira llevaba años pidiendo esta entrevista. No es un comunicado en Instagram ni una letra críptica. Es una conversación de tú a tú con un periódico, sin coreografía de por medio.

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El resultado es una pieza que inevitablemente recuerda a otros testimonios de ruptura de alto perfil, como el de Adele tras su divorcio. Pero Shakira le da su propio giro: menos ópera y más realismo. Menos drama y más lección de vida.

El chisme en 3 claves (TL;DR)