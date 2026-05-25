Adiós a los platos apilados: el método japonés vertical para ordenar tu cocina y ganar espacio

Reconócelo, abrir el armario de los platos y encontrarte una torre de fuentes que amenaza con desmoronarse al mínimo roce es una de esas pequeñas torturas de la cocina. Yo llevaba años peleándome con las pilas de platos hasta que descubrí un truco japonés que me ha cambiado la vida. No es magia, es método KonMari aplicado a la cocina.

Por qué apilar es el enemigo número uno del espacio

El sistema tradicional de poner un plato encima de otro no solo desperdicia centímetros de altura, sino que te obliga a hacer malabares cada vez que necesitas el del medio. Lo que Marie Kondo propuso para los jerséis —guardarlos de pie en el cajón— también sirve para los cacharros. Y el resultado es más bestia de lo que imaginas.

Llevo una semana con la cocina en vertical y ya no vuelvo. Por fin encuentro la tapa de la cazuela sin revolver y las fuentes no bailan cada vez que cojo una. Un puntazo.

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Paso uno: esto sí, esto no (sin dramas)

El método KonMari arranca siempre con un momento de sinceridad brutal: coge cada plato, cada taza, cada espátula y pregúntate si de verdad lo usas o solo lo guardas por costumbre. Si tienes tres fuentes idénticas que nunca has estrenado, te estás engañando.

Yo me deshice de un par de electrodomésticos que llevaban años acumulando polvo y me los quitó de las manos un vecino en Wallapop. Y mira, gané espacio de verdad y un dinero extra.

La técnica del almacenaje vertical en tres gestos

Aquí empieza lo bueno. Coloca los platos y las tapas de las cazuelas en organizadores verticales, no apilados. Puedes usar separadores de plástico, ganchos adhesivos o incluso cartones gruesos que tengas por casa. Lo importante es que cada pieza quede accesible y visible.

Ordenar en vertical es como pasar del armario de ropa apretujada a un vestidor donde todo se ve sin esfuerzo.

Lo siguiente es agrupar por función: todos los utensilios de hornear juntos, las ollas a un lado, las especias en otro. Se acabó el caos de buscar el abrelatas entre las varillas.

Paños, especias y ese cajón que da miedo abrir

El truco también funciona con los trapos y las especias. Enrolla los paños y colócalos de pie en un cajón con separadores. Los botes de especias, en cambio, piden un estante escalonado para que no se oculten unos a otros. En Amazon y Temu tienes opciones por menos de diez euros que son una maravilla.

Yo probé a poner las especias en un escalón y ahora ya no me compro tres frascos de orégano por no ver los que tenía. Fin del desperdicio.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 15 minutos para ordenar un armario. Nivel de dificultad: facilísimo. Consejo extra: usa cajas de zapatos forradas con papel bonito como separadores low cost y quedan genial.