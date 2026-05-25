Los Javis ganan el premio a Mejor Dirección en Cannes 2026 por 'La bola negra'

Veinte minutos de ovación en el Festival de Cannes no son para tanto, dirán algunos. Pero cuando la pantalla se funde a negro y la platea se levanta sin prisa, algo ha pasado. Los Javis, con 'La bola negra', se han llevado el premio a Mejor Dirección en la 79ª edición del certamen, y lo comparten (ex aequo) con 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski. Un doblete que sabe a justicia poética para un dúo que ha hecho del riesgo su modus operandi.

La película que no pide permiso

El filme entreteje tres épocas distintas con la figura de Federico García Lorca como núcleo magnético. No es una recreación de su vida, ni un panfleto, sino una exploración de cómo su muerte sigue reverberando. En su estreno, la ovación cerró en 20 minutos justos, los mismos que dura un reel bien editao, pero con más capas. Ambrossi, al recoger el premio, fue directo al grano: “La única forma de honrar el sufrimiento, el silencio, la muerte de las personas LGTBIQ que nos precedieron, es asegurándonos de que las siguientes generaciones tengan más libertad”.

Javier Calvo, por su parte, pidió un instante para digerir “un premio muy contundente” y añadió que es “como palabras de aliento del festival, que nos dice que vamos bien y que sigamos nuestra voz”. La coletilla suena a mantra de casa: humildad medida, orgullo justo, y la certeza de que detrás de cada proyecto hay un as guardado. Con 'Veneno' nos enseñaron que la memoria trans podía ser mainstream sin perder un ápice de crudeza; con 'La Mesías' demostraron que el delirio creativo también taquillea. Ahora, Cannes les da el sello que les faltaba.

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Lorca, ni mártir ni estatua

En la rueda de prensa previa, Ambrossi soltó la frase que define la esencia de la película: “A Federico García Lorca lo asesinaron por maricón”. No es un grito, es un dato. La cinta no se limita a poner flores sobre una tumba sin nombre; sacude el imaginario colectivo y lo convierte en una dentellada. El director insistió en que Lorca no es una idea abstracta, sino una persona con nombre y una sentencia que, ochenta años después, todavía resuena en un país que no ha terminado de mirar a sus fantasmas de frente.

Quizá por eso el premio en Cannes sabe distinto. No es solo el reconocimiento de una industria que empieza a quitarse las legañas; es la confirmación de que hay historias incómodas que merecen contarse sin pasar por el filtro del homenaje institucional suave.

Convertir el dolor de Lorca en un artefacto cinematográfico sin complejos es la razón por la que la ovación duró 20 minutos: ya era hora.

El siguiente plano

Mientras el tándem degusta el premio, ya ha anunciado que su próximo proyecto será en inglés y español, con un guion que Calvo promete “mucho mejor”. Si 'La bola negra' marca el inicio de una etapa internacional, no cabe duda de que los Javis están dispuestos a jugar en la misma liga que los grandes sin perder el acento. Y aquí, entre la ilusión y el escepticismo, uno recuerda que el dúo siempre ha sabido cómo mantener el equilibrio entre la identidad y el mercado.

El premio, al final, no es un milagro caído de la Croisette, sino la cosecha lógica de una trayectoria que nunca ha corrido detrás de las modas. Lo que celebra Cannes es un modelo de producción que se resiste a ponerle corsés a la identidad, al humor y a la tragedia. Y mientras los focos se apagan, la bola sigue rodando. Literalmente, porque Ambrossi ya ha prometido que el próximo guion será mejor. Nosotros, que somos de esas personas que anotan hype en la agenda, ya tenemos la pluma preparada.

El resumen para vagos (TL;DR)