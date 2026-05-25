Rafa Mora desvela su pastón en alquileres: 6.000 € al mes con pisos de 40.000 €

Rafa Mora ha confesado que se embolsa 6.000 euros al mes alquilando pisos que compró por 40.000 euros. El que fuera colaborador de Sálvame, ahora policía municipal, ha sacado pecho de su pequeño imperio inmobiliario en una entrevista que ya corre por todas las redacciones.

El pastón de Rafa Mora: de la tele a arrendador

Rafa Mora se ha metido al bolsillo 6.000 euros cada mes con el alquiler de unos pisos que compró por 40.000 euros. El excolaborador de 'Sálvame', que ahora ejerce como policía municipal, lo ha desvelado con todo el morro en una entrevista reciente. Vaya que si ha cambiado el plató por la comisaría... y por el ladrillo.

El valenciano, que pasó de camarero a tertuliano estrella, ha ido contando en en varias ocasiones su pasión por comprar barato para alquilar. Él mismo explica que apostó por inmuebles pequeños —estudios o pisos de un dormitorio— en zonas con alta demanda estudiantil y de trabajadores temporales. La jugada le ha salido redonda: una rentabilidad que ya quisieran muchos fondos de inversión.

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Comprar por 40.000 y alquilar por 500: la fórmula mágica

Según los datos que el propio Rafa ha ido soltando, cada uno de esos pisos le cuesta unos 40.000 euros. Con una hipoteca pequeña o incluso al contado, consigue alquilarlos por entre 400 y 500 euros al mes. Multiplica eso por doce viviendas y tienes los 6.000 euros mensuales. Un pastón que llega sin necesidad de estar frente a una cámara.

Lo que más llama la atención no es solo la cifra, sino el contraste: mientras muchos jóvenes ven imposible comprar o alquilar a precios decentes, Rafa Mora saca pecho de su pequeño imperio inmobiliario. 'Me he comprado pisos de 40.000 euros, los alquilo y gano 6.000 pavos al mes', ha llegado a decir en algún directo de redes, según recogen medios como El Español.

Y ojo, que no hablamos de un tipo cualquiera: el ex de 'Sálvame' sabe usar su personaje público para dar visibilidad a su negocio. En plena crisis de vivienda, su testimonio es gasolina para el debate.

Rafa Mora ha convertido el ladrillo barato en un sueldo fijo de 6.000 euros mensuales, y lo cuenta sin pelos en la lengua.

¿Un ejemplo a seguir o un golpe de realidad?

No es el primer famoso que se pasa al ladrillo. Otros tertulianos han aprovechado sus ahorros televisivos para comprar inmuebles y vivir de las rentas. Sin embargo, el caso de Rafa tiene un punto especial: él presume de haber empezado desde abajo, sin estudios financieros, solo con olfato y los ingresos de la tele. Una historia de éxito que, en 2026, puede leerse como inspiración o como cachetada social.

Porque, seamos sinceros: comprar un piso por 40.000 euros hoy es casi quimera en la mayoría de España. Las ciudades medianas y las zonas rurales aún ofrecen oportunidades, pero el mercado está tensionado. Rafa compró hace años, cuando los precios eran más bajos y él ya tenía liquidez. Ahora, con el euríbor disparado y los alquileres por las nubes, el negocio le sale todavía más rentable.

Eso sí, no vamos a negarle el mérito: haber sabido reinvertir sus ingresos televisivos y formarse como policía le da un perfil de 'currante' que conecta con mucha gente. El ex de 'Sálvame' demuestra que no todo es postureo en redes, aunque habrá quien prefiera no comparar sueldos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)