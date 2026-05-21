Curro se marcha de ‘La Promesa’

El ambiente en las zonas nobles de 'La Promesa' atraviesa un momento de máxima tensión tras salir a la luz el mayor secreto de los últimos meses. La reciente confesión del marqués sobre la verdadera identidad de Vera ha dejado a toda la familia en un estado de absoluta conmoción.

Descubrir que la joven es en realidad Mercedes, la hija legítima de los duques de Carril, supone un golpe letal para la convivencia tal y como se conocía hasta ahora. La sorpresa aumenta cuando Manuel reconoce frente a sus familiares que él ya conocía esta información desde hace tiempo. Ante el inminente riesgo de que este asunto trascienda los muros de ‘La Promesa’, Alonso tomará el control de la situación y exigirá a todos los presentes mantener la discreción.

Lejos de querer mantener la farsa, la propia Vera decidirá tomar las riendas de su destino y dejará de esconderse. La joven reunirá el valor necesario para confesar su verdadero origen aristocrático ante sus compañeros de la zona del servicio de 'La Promesa'. Esta sinceridad generará reacciones muy dispares, provocando indignación en Cristóbal, quien no logra procesar la magnitud del engaño.

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De manera simultánea, Vera comprenderá que su etapa como simple doncella ha llegado a su inevitable final y que regresar a su hogar no significará recuperar la vida que dejó atrás, sobre todo al notar las constantes contradicciones de su padre.

Estamos de acuerdo con Martina, tiene que venir el doctor #LaPromesa



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En medio de todo este huracán emocional, las buenas noticias médicas también tienen cabida. Martina celebrará con evidente alivio la notable recuperación de Adriano tras su aparatoso accidente.

Curro emprende su viaje a Madrid lejos de ‘La Promesa’

Curro emprende su viaje a Madrid lejos de ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Curro y Ángela toman la firme determinación de marcharse juntos a Madrid. Su objetivo principal es enfrentar de manera directa a la Corte y luchar por el futuro del joven, demostrando que su vínculo es más fuerte que nunca.

El marqués demostrará un nivel de implicación inédito en el porvenir de su hijo antes de que este abandone 'La Promesa'. Alonso decidirá entregar a Curro una carta secreta dirigida exclusivamente al rey.

Este valioso documento representará una especie de último recurso estratégico, una red de seguridad vital por si las gestiones en la capital no resultan como ellos esperan. Para garantizar que el joven inicie este viaje sin cargas emocionales adicionales, Pía tomará una decisión sumamente compasiva. Optará por guardar silencio respecto a la verdad sobre Leocadia.

Las exigencias de Ciro y la fractura sentimental en ‘La Promesa’

Las exigencias de Ciro y la fractura sentimental en ‘La Promesa’ | Fuente: RTVE

La indignación se apodera de Ciro, quien no dudará en enfrentarse con Alonso y Manuel para exigirles la devolución inmediata de su dinero. El hombre argumentará que la estafa sufrida no fue un simple error financiero, sino una represalia por parte del duque de Carril a causa de todo el asunto relacionado con Vera.

En el terreno puramente sentimental, Julieta se mostrará profundamente herida y se negará en rotundo a perdonar a Manuel. La joven no tolerará que él le haya ocultado información vital. Esta preocupante falta de sinceridad hace que Julieta se cuestione hasta qué punto puede seguir confiando en él.

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Confesiones y estrategias en los pasillos del palacio

Confesiones y estrategias en los pasillos del palacio | Fuente: La Promesa en X

Las persistentes sospechas de Pía no iban desencaminadas respecto a los oscuros secretos que algunos trabajadores escondían. El peso de la culpa terminará quebrando la resistencia de Ricardo, quien buscará a Petra para revelarle que él fue el verdadero responsable de la muerte accidental de Ana.

Por otro lado, las manipulaciones continúan a la orden del día en las cocinas y pasillos. Estefanía pondrá en marcha una nueva fase de su cuestionable plan personal. La mujer decide fingir otro repentino mareo con el único propósito de forzar un contacto físico directo con Carlo. Sin embargo, su actuación no pasa desapercibida para todos. María Fernández observará cada uno de sus movimientos.