El zasca de Drew Carey a Spencer Pratt que incendia Twitter en plena campaña por la alcaldía de Los Ángeles

Drew Carey ha soltado un zasca de los que hacen historia en Threads. Y la diana es Spencer Pratt, candidato a la alcaldía de Los Ángeles, a quien acaba de tildar de 'estafador en serie sin alma ni brújula moral'. A menos de dos semanas de las primarias, el mensaje ha incendiado Twitter.

El misil de Drew Carey: sin paños calientes

El veterano presentador de 'The Price Is Right' no se ha mordido la lengua. En un hilo de Threads, Carey ha escrito: 'Cualquiera que vote o apoye a Spencer Pratt para alcalde de Los Ángeles necesita sacarse la cabeza del culo. Entiendo estar enfadado o insatisfecho, pero al menos apoya a alguien competente, no a un estafador en serie sin alma ni brújula moral'.

No es la primera voz crítica. Hace poco más de una semana, la cómica Chelsea Handler ya lanzó pullas contra la candidatura, y la propia hermana de Spencer, Stephanie, se pronunció en contra hace meses. Pero un zasca de un presentador con 40 años de carrera y un programa visto por millones duele mucho más.

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Spencer Pratt, famoso por el reality 'The Hills', lanzó su campaña con anuncios generados por IA —que él asegura que son obra de fans— y ha recabado apoyos de famosos como Katharine McPhee, lo que ha levantado ampollas en una ciudad donde el entretenimiento y la política se mezclan más de la cuenta.

El respaldo de una estrella como Katharine McPhee o el zasca de un gigante como Drew Carey demuestran que estas elecciones se están jugando en el patio del recreo de Hollywood.

Por qué Twitter está que arde (y no solo por el zasca)

El estallido ha sido inmediato. En apenas unas horas, el hashtag #SpencerPratt se coló en tendencias con miles de reacciones. Muchos usuarios recuerdan los escándalos pasados de Pratt —desde sus polémicas en redes hasta sus negocios discutibles— y aplauden que alguien con la autoridad moral de Carey los ponga sobre la mesa.

Pero también hay quien defiende que una figura del entretenimiento no debería condicionar un proceso electoral. Si Drew Carey habla, la gente mayor le escucha', tuiteaba un analista local. Y ahí está el quid: en una ciudad con baja participación, la opinión de un rostro familiar puede inclinar la balanza.

Ojo, que la propia campaña de Pratt ya es un hervidero. Sus anuncios generados por IA han recibido elogios de gente como Elon Musk —lo que para muchos es una red flag andante— y críticas por parte de expertos en desinformación. La ocurrencia de usar deepfakes para promocionarse ha dejado claro que aquí el espectáculo va por delante.

De 'The Price Is Right' a la arena política: ¿importa la opinión de un presentador?

No es la primera vez que un famoso mete la pata en política. Desde el apoyo de Oprah a Obama hasta el giro errático de Kanye West, Hollywood tiene un historial irregular. Pero que un presentador de concursos, querido por el público general, se moje tan duramente justo antes de las primarias puede mover votos. Sobre todo en Los Ángeles, donde los famosos son parte del paisaje.

El antecedente más inmediato es el apoyo de Katharine McPhee a la candidatura de Pratt, que generó un revuelo similar. La diferencia es que el zasca de Carey no deja margen: no es una sugerencia, es un misil a la línea de flotación de la campaña. Y eso, a dos semanas de las urnas, es dinamita pura.

Habrá quien piense que todo es un numerito para ganar atención. Y seguramente algo de eso haya. Pero cuando un profesional con la trayectoria de Drew Carey decide hablar, no es ruido gratuito. Es, como poco, un indicativo de que esta alcaldía se ha convertido en un culebrón de dimensiones épicas.

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