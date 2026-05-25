Unreal Engine 6 anunciado en un teaser de Rocket League por Epic Games

Epic Games acaba de anunciar Unreal Engine 6 de la forma más random posible: en medio del Paris Major de Rocket League. Nada de un evento propio, nada de una keynote con Tim Sweeney sudando en el escenario. Un tráiler discreto con coches más brillantes y ángulos cinemáticos, y zas, logo nuevo en pantalla. Y el mundo del videojuego entero girando la cabeza.

Un teaser con más brillos que sustancia... por ahora

El vídeo, compartido por DiscussingFilm en X, es puro hype condensado. Muestra coches de Rocket League con texturas que parecen salidas de un render de Pixar, planos imposibles y la promesa de una 'nueva era' y un 'nuevo motor' para el simulador de fútbol con coches que lleva desde 2015 usando el vetusto Unreal Engine 3 (sí, el de la generación de Xbox 360).

Han pasado cuatro años desde el lanzamiento de Unreal Engine 5 y doce desde que UE4 irrumpió en escena. Que el primer juego anunciado con UE6 no sea Fortnite —la gallina de los huevos de oro de Epic— es una sorpresa, pero tiene sentido: Rocket League necesita este salto técnico como el comer, y Fortnite ya se actualizó de UE4 a UE5 sin mover una ceja ni un V-Buck.

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El motor que moverá la próxima generación (y quizá el metaverso)

No hablamos de un simple lavado de cara. Mover Rocket League del vetusto UE3 al nuevo UE6 es un cambio de era, casi una secuela técnica. Pero Epic no hace secuelas al estilo Overwatch 2: prefiere actualizaciones masivas que no rompan la economía digital de sus juegos. Y eso es precisamente lo que este teaser insinúa: un futuro donde todos sus títulos —Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket League— compartan un mismo ecosistema técnico.

De hecho, una escena del tráiler muestra varios juegos de Epic alineados, y en 2024 Tim Sweeney ya habló de Fortnite como plataforma para desarrolladores independientes y juegos interoperables como modelo para lo que quería lograr con Unreal Engine 6 a mayor escala. Este teaser no es solo un anuncio gráfico; es el primer ladrillo del metaverso que Epic lleva años cocinando.

Unreal Engine 6 no es solo un motor gráfico: es la llave de Epic para unificar todos sus juegos en un metaverso interoperable.

La herencia de Unreal 5 y la presión de la comunidad

Unreal Engine 5 ha sido una bestia parda: adopción masiva, títulos visualmente brutales como Star Wars Jedi: Survivor o Avowed, pero también una reputación más que merecida de mala optimización en PC. Los comentarios bajo el anuncio no se andan con rodeos: 'Arreglen Unreal 5 primero'. Y es que cuando hasta Fortnite corre como la seda y el resto de juegos parecen atascarse en un atasco de shaders, el enfado es comprensible.

Este anuncio es más contenido que el bombazo de UE5 en los Game Awards de 2021 —con aquel render fotorrealista de Matrix y una demo jugable—, pero también más estratégico. Epic sabe que no puede permitirse otro ciclo de quejas por stuttering. Así que apuestan por un teaser conservador que, a la vez, deje caer la ambición de unificar su ecosistema. El tiempo dirá si UE6 cumple lo que UE5 solo insinuó.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Epic ha dado el primer paso de la nueva generación con un teaser que sabe a poco pero promete mucho. Si solucionan los problemas de optimización que lastraron a UE5, esto puede ser la leche. Ojalá no sea otro humo con coches brillantes.

El resumen para vagos (TL;DR)