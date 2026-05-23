Buenas noticias para los fans: Fable clasificación 18 confirma violencia gráfica y libertad total

La clasificación por edades en Corea del Sur acaba de confirmar lo que muchos fans ya sospechaban: Fable no se va a cortar ni un pelo en su reinicio. El esperado regreso a la saga de la mano de Playground Games ha recibido un 18+ bien cargado de razones, y ninguna tiene que ver con un simple pollo pateado.

Lo que el informe coreano ha soltado (y no es poco)

Según el comité de clasificación surcoreano, el nuevo Fable incluye “violencia gráfica, mutilaciones, asesinatos y lenguaje vulgar”. Vamos, que no es precisamente un cuento para irse a dormir. Además, detalla que habrá “referencias y actos sexuales explícitos” y, atento, el jugador podrá cometer crímenes con total libertad. Así que olvídate del moralismo de manual: vas a poder ser un auténtico canalla si te da la gana.

Esta decisión desmonta por completo aquellos rumores que aseguraban que Playground iba a edulcorar la fórmula para llegar a más público. Era la gran preocupación de los fans desde que se confirmó el reboot: ¿perderíamos aquel humor negrísimo y las decisiones moralmente cuestionables? Pues no, por lo que se ve, Fable 2026 conserva todo el ADN gamberro de entregas como Fable II o Fable III, y lo escala a un mundo abierto mucho más vivo y reactivo.

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Se acabó el rumor del Fable descafeinado

El equipo de Playground Games lleva años prometiendo una Albión más orgánica, con más de mil NPCs únicos y un sistema de moralidad donde cada decisión tiene consecuencias reales. La clasificación 18+ no es solo una etiqueta: es la confirmación de que las mecánicas no se quedan en un cosmético de bueno/malo. Si quieres, puedes ser un ángel; pero si te apetece pasarte al lado oscuro, el juego no te va a poner barandillas.

Ahora, la gran pregunta es si esta libertad narrativa se traduce en situaciones verdaderamente memorables o si, como en tantos mundos abiertos, el caos acaba siendo un puñado de animaciones repetidas. Lo sabremos cuando se muestre más gameplay, probablemente durante el Xbox Showcase de principios de junio.

¿Qué pinta tiene este Fable en 2026?

La saga siempre ha caminado sobre la delgada línea entre la fábula encantadora y la sátira cruel. Si algo enseñó Lionhead Studios es que Fable funciona mejor cuando no tiene miedo de ensuciarse. Con esta clasificación por edades en la mano, está claro que Playground Games ha entendido el memo. La estética de fantasía casi Disney que vimos en los primeros tráilers es solo el envoltorio: dentro, hay un juego para adultos, con verdadera libertad de acción y —crucemos los dedos— un mundo que reaccione de verdad a tus fechorías.

El lanzamiento está previsto para el otoño de 2026 en Xbox Series, PC y PS5, con disponibilidad desde el día uno en Game Pass Ultimate. Si el Xbox Showcase nos enseña combates con mutilaciones y una IA ciudadana que pega gritos realistas, el hype se va a disparar. Pero hasta entonces, prudencia: hemos visto demasiados títulos prometer una libertad sin precedentes para luego entregar un sandbox más del montón.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. La clasificación coreana no es simplemente una nota administrativa: es la prueba de que Fable no se traiciona a sí mismo. Si la ejecución técnica acompaña, podríamos estar ante uno de los RPG más divertidos y retorcidos del año. Dicho esto, hasta que no veamos una hora seguida de juego sin cortes, la cautela sigue siendo nuestra mejor amiga.

El resumen para vagos (TL;DR)