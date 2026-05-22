Rafa Nadal revela sus perforaciones intestinales tras años de antiinflamatorios sin control

Rafa Nadal ha soltado la bomba en la promo de su documental: tiene dos perforaciones intestinales por los antiinflamatorios que se tomaba sin control. Y encima lo cuenta como si fuese un dato más de su currículum.

La confesión en directo que ha dejado a todos con el estómago revuelto

Lo ha contado en una entrevista con Marca, justo antes de que Netflix estrene mañana Rafa, el documental sobre su carrera. "Tengo dos perforaciones en los intestinos por haber tomado tantos antiinflamatorios", soltó sin anestesia. El manacorí detalló que, en sus peores años, vivía con dolor permanente y llegó un punto en que decidió esconder a su fisio las dosis extra que se metía. "Prácticamente ni se enteraban".

No es solo la tripa. Nadal también habló de un episodio en 2015 que duró un año entero: sufría tal ansiedad que tenía que salir a caminar con una botella de agua porque, sin ella, se ahogaba con su propia saliva. Acabó buscando ayuda psicológica. Pero claro, eso en las portadas no salía.

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Antiinflamatorios: la línea roja que el deporte prefiere no mirar

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son el pan de cada día en el vestuario de cualquier tenista, futbolista o corredor. Ibuprofeno, naproxeno... los tomas como quien come caramelos, hasta que el estómago dice basta. Dos perforaciones intestinales son una lesión grave, potencialmente mortal si se complica. Pero en el alto rendimiento, el dolor se silencia a golpe de pastilla, y el que avisa pasa por blando.

Ahí está el quid. Nadal no se esconde: "Si no hubiera sido así, mi carrera habría sido completamente diferente". Lo dice sin dramatismo, y esa naturalidad es lo que más revuelve las conciencias. Porque te hace preguntarte cuántos deportistas están ahora mismo en la misma tesitura, callados, con el fisio mirando para otro lado o directamente sin saberlo.

¿Mereció la pena el precio? Nadal no se arrepiente, pero la foto es dura

El documental llega en un momento en que el deporte profesional mira de reojo a la salud mental y a las secuelas físicas a largo plazo. Hace apenas dos años, Simone Biles puso el foco en la presión tóxica; ahora es Nadal quien enseña las cicatrices de un cuerpo llevado al extremo. La diferencia es que él no se queja: "Nadie me obligó a nada. Lo hice porque realmente me compensaba la satisfacción y la felicidad".

La reflexión que deja para el aficionado es incómoda. ¿Aplaudimos al deportista que se destroza por levantar un título? O peor, ¿somos cómplices cuando romantizamos el "todo por el triunfo"? El 29 de mayo todo el mundo podrá ver Rafa en Netflix y decidir si la gloria valió cada perforación. Al menos la confesión ya está hecha, y duele leerla.

El chisme en 3 claves (TL;DR)