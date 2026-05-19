AEMET avisa: tiempo tropical e incertidumbre por una DANA

Según AEMET y Meteored, el comienzo de esta semana se caracteriza por un predominio de altas presiones y tiempo estable en la mayor parte de España. Este lunes se esperaba la formación de nubes con chubascos dispersos y granizo en Cataluña y zonas de montaña de la mitad oriental peninsular, pero las temperaturas experimentaron un ascenso notable en el interior peninsular y en las comunidades cantábricas. Un cambio que representa un contraste significativo con las jornadas previas, que fueron más frías de lo habitual, marcando una transición hacia temperaturas más típicas del mes de mayo.

El martes y el miércoles consolidarán esta tendencia al tiempo estable, con escasas precipitaciones restringidas al extremo norte y algún chubasco aislado en zonas de montaña de Cataluña, Aragón y el norte de la Comunitat Valenciana. En el resto del país, prevalecerán los cielos despejados o con nubes de evolución sin mayores consecuencias. Este panorama favorecerá un aumento progresivo de las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, en la Península Ibérica y Baleares. La estabilidad atmosférica contribuirá a un ambiente más cálido y soleado, propiciando la sensación de un inicio temprano del verano.

El miércoles se anticipan temperaturas que superarán los 30 grados en puntos del valle del Ebro, interior de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, sur de Andalucía y valle del Guadalquivir. En ciudades como Madrid, Lérida o Cáceres también se podrían alcanzar los 30 grados, mientras que en la provincia de Badajoz se esperan temperaturas cercanas a los 32-34 grados y en el valle del Guadalquivir, entre 34 y 36 grados. Este aumento generalizado de las temperaturas supone un cambio notable en comparación con las semanas anteriores y requiere tomar precauciones para evitar los efectos negativos del calor.

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PROGRESIÓN DEL CALOR Y POSIBLES NOCHES TROPICALES

A medida que avanza la semana, el jueves y el viernes continuarán con tiempo estable y ausencia general de precipitaciones, aunque no se descartan chubascos dispersos en zonas de montaña del norte y del este de la Península. AEMET desliza que las temperaturas seguirán subiendo de forma progresiva, lo que podría dar lugar a la aparición de las primeras noches tropicales en zonas del sur peninsular, como Málaga o Almería, donde las temperaturas no descenderán por debajo de los 20 grados. Este fenómeno, característico del verano, indica un aumento significativo de la temperatura nocturna.

Durante el día, se esperan máximas superiores a los 30 grados en el interior de Galicia y la zona central de Castilla y León, así como en el valle del Ebro, donde podrían alcanzar los 32-34 grados. En buena parte de la zona centro, también se superarán los 30 grados, mientras que en los valles del Guadiana y Guadalquivir se registrarán temperaturas de 34 a 36 grados. El viernes, con un nuevo repunte térmico, se intensificará el calor, dando lugar a nuevas noches tropicales en puntos del centro y del sur de la Península.

Las máximas superarán los 30 grados en amplias zonas del territorio, incluso alcanzando valores superiores a los 34 grados en el valle del Ebro, en puntos del valle del Duero y también en el valle del Tajo. Ciudades como Valladolid, Toledo, Madrid o Zamora podrían rondar los 34 grados, mientras que Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén o Murcia alcanzarían o superarían los 35 grados, llegando incluso a los 36-38 grados en ciudades como Badajoz o Sevilla.

INCERTIDUMBRE Y ESCENARIOS PARA EL FIN DE SEMANA

De cara al fin de semana, la previsión meteorológica se vuelve más incierta. Algunos escenarios apuntan a la prolongación de las altas temperaturas y el tiempo estable en prácticamente todo el país, mientras que otros sugieren un aumento de la inestabilidad, con chubascos en la mitad norte y ambiente más fresco en general. Sin embargo, en el Mediterráneo podrían subir un poco más las temperaturas, y en el valle del Guadalquivir continuaría el calor. Esta divergencia en los modelos meteorológicos refleja la dificultad de predecir el tiempo a largo plazo.

Una de las principales incertidumbres reside en la posible formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) cerca de la Península Ibérica. Dependiendo de su posición final, esta DANA podría traducirse en tormentas intensas, más probables en el norte, o bien reforzar aún más la entrada de aire cálido.

En Canarias, se espera tiempo estable durante buena parte de la semana, con intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos más despejados en el resto. Habrá algo de calima en Lanzarote y Fuerteventura, y las temperaturas también subirán en el archipiélago, pudiendo superarse los 32 grados en el sur de Tenerife y Gran Canaria, y en Fuerteventura, durante el viernes y el fin de semana.