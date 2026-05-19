Carmen Lomana suelta un zasca brutal a Alejandra Rubio: "¿Y yo qué sé quién es?"

Carmen Lomana ha ido a San Isidro a despellejar con estilo. No ha hecho falta un careo televisivo ni un cruce de declaraciones en un plató: bastaron tres palabras, una sonrisa y un desprecio de alto voltaje para que el timeline ardiera. La empresaria soltó un zasca de los que dejan poso, y la víctima, cómo no, ha sido Alejandra Rubio.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Limpio, sin calentar, en plena fiesta y con una pregunta que parecía de trámite. Lomana no solo ha ignorado a la hija de Terelu; la ha borrado del mapa con una frescura que ya es historia del ventilador patrio. Prepárate para una semana de reacciones.

Una pregunta inofensiva que acabó en bombazo

Según ha recogido Diez Minutos, la escena ocurrió en la tradicional feria madrileña, entre lazos, volantes y la flor y nata de la crónica social. Una reportera se acercó a Carmen Lomana y le preguntó por el nuevo libro de Alejandra Rubio. La respuesta, servida con la elegancia del que se quita una pelusa de la solapa, fue demoledora: "¿Y yo qué sé quién es?". Sin aspavientos. Sin segundas. Un bombazo envuelto en seda.

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La empresaria llegó radiante con un vestido de firma y su inconfundible estilo pero lo que se llevó los titulares fue otra cosa. No hubo ni un minuto para el arrepentimiento; Lomana siguió su camino mientras las primeras cabeceras digitales empezaban a teclear a toda velocidad.

El clan Campos, otra vez en el disparadero

La pulla no se entiende sin contexto: Alejandra Rubio lleva meses en el centro del huracán mediático con su salto a la televisión y una presencia constante en los programas del corazón. Es hija de Terelu Campos, sobrina de Carmen Borrego y nieta de la inolvidable María Teresa, una dinastía que ha hecho de la cercanía y las horas de directo su seña de identidad. Lomana, que siempre ha jugado en la liga de la alta sociedad y la moda, parece haber marcado distancias con un solo latigazo verbal.

El desplante reaviva un debate que nunca se apaga: la supuesta guerra entre los famosos 'de verdad' —aquellos que vienen de la empresa, la cultura o la cuna— y los rostros forjados a golpe de share. Carmen Lomana nunca ha escondido su poca simpatía por el universo Campos, y en San Isidro ha dejado claro que su paciencia con el linaje televisivo es nula.

En las redes, la división es absoluta. Unos aplauden la elegancia del corte de mangas genial y otros acusan a Lomana de clasismo. Sea como sea, el clash ha servido para que el nombre de Alejandra Rubio suene más fuerte, justo en vísperas de la promoción de su obra. Como dice el dicho, hablen bien o mal, pero que hablen.

Cuando el salón social degüella con más estilo que la tele

La jugada tiene un precedente que los habituales de la crónica rosa recuerdan bien: la propia Carmen Lomana ya protagonizó un rifirrafe similar con Belén Esteban hace unos años, cuando dejó caer que no veía los programas de la colaboradora porque "tenía cosas mejores que hacer". Aquel desplante fue más directo, pero el de ahora añade una capa de distinción hiriente: ni siquiera reconoce la existencia de la aludida. Es un nivel de shade que roza lo británico.

Merece la pena preguntarse si este tipo de zascas, más propios de una comida en el Ritz que de un tuit, están condenados a extinguirse en la era del like inmediato. Lomana ha demostrado que se puede tumbar a un rival mediático sin necesidad de hilos virales ni gritos desde una silla. Con un "no sé quién es" basta. Quizá sea esa la última trinchera del auténtico salseo: el que no necesita repetirse porque ya ha hecho todo el ruido necesario.

El chisme en 3 claves (TL;DR)