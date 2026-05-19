Un trágico accidente en ‘La Promesa’ dejará a todos sin aliento

Uno de los momentos más impactantes que verás en esta nueva entrega de 'La Promesa' tiene como protagonista absoluto a Adriano. El joven continúa inmerso en su complejo proceso de adaptación a la ceguera. En su intento por ganar autonomía personal, comienza a explorar los rincones del palacio bajo la atenta guía de Jacobo y Martina. Sin embargo, lo que parecía un ejercicio positivo de superación personal terminará de la peor forma.

Jacobo tomará la iniciativa durante el recorrido y animará a Adriano a avanzar de forma decidida para que recupere la ansiada confianza en sí mismo. El problema surge cuando las indicaciones que le proporciona lo dirigen hacia una de las zonas más críticas y peligrosas de 'La Promesa'.

Adriano, envalentonado por el momento y tratando de demostrar su valía ante los demás, decidirá caminar solo y dar unos pasos sin pedir ningún tipo de apoyo. Por desgracia, se descuidará, perderá el equilibrio de manera repentina y sufrirá una aparatosa caída rodando por la gran escalinata.

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La estafa millonaria que sacude las finanzas en ‘La Promesa’

La estafa millonaria que sacude las finanzas en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Manuel reunirá de urgencia a Alonso y a Ciro para comunicarles una noticia devastadora que confirmará sus peores sospechas. El heredero les informará que han perdido absolutamente todo el dinero invertido en el último negocio conjunto. El gran responsable de esta ruina patrimonial no es otro que el duque de Carril, quien los ha estafado sin piedad alguna.

La revelación de este fraude masivo supone un golpe demoledor. Para Ciro, la situación resulta especialmente dramática, ya que se ve en la dolorosa obligación de contarle toda la verdad a su esposa. Al enterarse del desastre económico familiar, la reacción de Julieta será de indignación absoluta.

Ante semejante panorama, Manuel decidirá dar la cara por su familia y se enfrenta cara a cara con el duque de Carril. Sin embargo, el aristócrata lejos de amedrentarse por los reproches, el duque admite la estafa y contraataca utilizando una sucia estrategia defensiva. Para silenciar a Manuel, procede a chantajearlo con acudir a las autoridades y denunciar el “secuestro” de su hija.

Bodas desafiantes y reconciliaciones a medias en ‘La Promesa’

Bodas desafiantes y reconciliaciones a medias en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

En otro orden de cosas, los asuntos del corazón también generarán grandes titulares dentro de ‘La Promesa’. Curro y Ángela siguen firmes en su inquebrantable decisión de contraer matrimonio, a pesar de los constantes obstáculos familiares que se interponen en su camino.

Leocadia intenta por todos los medios frenar este enlace matrimonial, pero sus incansables esfuerzos resultarán completamente inútiles ante la férrea determinación de la joven pareja, que no piensa ceder ni un milímetro en sus planes de futuro.

Curro desafía a la mujer frente a frente y le deja muy claro que ninguno de sus oscuros movimientos evitará que pase por el altar junto a su amada Ángela. Para rematar la tensa discusión, le subraya una realidad ineludible que enfurece aún más a su oponente. Le recuerda lo quiera o no, terminará convirtiéndose en su suegra de manera oficial e irrevocable.

Mientras tanto, la relación entre Pía y el propio Curro experimenta un ligero cambio de rumbo. Ambos logran alcanzar una reconciliación parcial tras los últimos desencuentros vividos, aunque el trato diario entre ellos sigue estando marcado por una evidente distancia emocional.

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El motivo principal de esta notoria frialdad radica en los miedos internos de Pía. El ama de llaves continúa guardando absoluto silencio y sigue sin atreverse a confesarle al muchacho la cruda verdad sobre Leocadia, manteniendo un pesado secreto.

Tensión y alianzas inesperadas en el servicio de ‘La Promesa’

Tensión y alianzas inesperadas en el servicio de ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

En las dependencias del personal, el ambiente de trabajo no será mucho más relajado. Cristóbal continúa exhibiendo su actitud hostil y sigue hostigando a Pía de manera reiterada en los pasillos. Esta insoportable situación de acoso laboral provoca que Teresa decida intervenir con absoluta firmeza. Cansada de presenciar tantas injusticias diarias, encarará a Cristóbal en defensa de su compañera, dejando meridianamente claro que no piensa tolerar más faltas de respeto en ‘La Promesa’.

Por otro lado, la gran mentira de Estefanía amenaza con desmoronarse en cualquier momento, pero ella redobla sus esfuerzos físicos para mantenerla viva. Para lograr sostener su engaño sobre el supuesto estado de gestación, la joven finge tener náuseas fuertes frente a sus compañeras de faena.

Y esto es solo un pequeño avance de todo lo que se viene la próxima semana en #LaPromesa 🔥 pic.twitter.com/zbUGi3Z6gb — La Promesa (@lapromesa_tve) May 17, 2026

Mientras tanto, Vera vive horas de auténtica angustia personal. Teresa le lanza una advertencia amistosa que dispara todos sus temores al confirmarle que su padre ha regresado a los dominios del palacio de 'La Promesa'. Ahora teme que su progenitor haya logrado interceptar la carta secreta que ella misma escribió utilizando un remitente falso dirigida a su madre.

Finalmente, la dinámica entre Vera y Santos dará un giro sorprendente que deja a todos los compañeros sin palabras. Ambos deciden acercar posturas y prometen intentar ser amigos de ahora en adelante, mostrando a un lacayo que ahora resulta estar totalmente irreconocible por su excelente actitud. Sin embargo, la culpa interna empieza a pesar sobre la conciencia del joven.