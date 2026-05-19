Eric Kripke confirma que el final de The Boys dejará abiertas las historias de Gen V

Si pensabas que el final de The Boys iba a ser un cierre limpio y ordenado, Eric Kripke tiene un mensaje: todo lo contrario. El showrunner ha soltado en una entrevista con TVLine que los últimos episodios —los que cierran la saga de Carnicero y Patriota— no solo dejarán cabos sueltos, sino que integrarán a los personajes de Gen V para que sus historias no se apaguen con la cancelación del spin-off.

Un final con las maletas a medio hacer

Kripke lleva semanas repartiendo titulares. Ahora confirma que el cierre de The Boys será un «continuará» para los chavales de Godolkin. «Hay más historia que queremos contar», explica, y aunque la cancelación de Gen V pilló a todos por sorpresa, ya están dándole vueltas a cómo recolocar a esos personajes en futuros proyectos. «Tanto los demás productores como yo luchamos mucho para intentar que siguiera adelante. Por desgracia no funcionó, pero una de las ventajas de tener un universo como este es que podremos encontrar oportunidades para continuar sus historias».

El problema, como él mismo admite, es que el desenlace de la quinta temporada se escribió pensando que Gen V seguiría viva. El shock fue doble: cancelar el spin-off justo cuando la serie principal llegaba a su clímax y tener que reajustar los guiones para que el mundo post-Homelander no se quedara colgado en el limbo. Lo más probable es que esas tramas acaben en el único proyecto viable de la franquicia: The Boys: México, una secuela directa ambientada en Centroamérica. De Vought Rising ni hablamos: su ambientación en los años 50 haría ridículo cualquier cameo juvenil.

Publicidad

Gen V cancelada pero con billete de vuelta (si cuadran las agendas)

La cancelación fue un mazazo. Cuando se grabaron los episodios finales de The Boys, Amazon todavía no había dado el carpetazo y el spin-off parecía tener la intención de, mostrarnos cómo sería el mundo después del caos. Ahora Kripke y su equipo tienen que hacer encaje de bolillos para que los protagonistas de la universidad Godolkin no se conviertan en fantasmas. «Algunos miembros del grupo de Gen V aparecen en los últimos episodios de The Boys, y hay más historias planeadas para el futuro», asegura.

Eso sí, el proceso será más complejo sin la serie que les daba cobijo. Kripke insiste en que ya están empezando a darle vueltas a ideas, aunque suena más a una promesa de fidelidad que a un plan con fechas. El fandom, mientras tanto, se divide entre los que celebran que los personajes no caigan en el olvido y los que temen un parche narrativo forzado. Cosas que pasan en 2026.

El plan B o cómo Amazon tejió una tela de araña sin salida

El universo de The Boys se ha construido a base de polémicas y fatalismo, pero esta maniobra huele más a chapuza de despacho que a genialidad creativa. La cancelación de Gen V deja claro que ni siquiera una secuela directa con buenos números está a salvo de los vaivenes de la plataforma. Kripke lo disfraza con optimismo, pero la realidad es que han perdido un vehículo narrativo y ahora toca remendar historias con el material que quede.

El precedente no es alentador: otras franquicias han intentado mantener vivos a sus secundarios en spin-offs sin éxito, y el salto de un campus universitario a un thriller policial en México no es precisamente sutil. Aun así, Kripke no es uno que se rinda fácil y, si hay alguien capaz de vender humo con convicción, es él. Dejémoslo en un «ya veremos».

El resumen para vagos (TL;DR)