El zasca de Patricia Pardo a Javier Bardem por llamar 'machista' a España que incendia las redes

Javier Bardem ha puesto Cannes patas arriba con una frase que ha llegado a Telecinco como un misil. El actor, que está en el festival para presentar su nuevo proyecto, soltó lo de 'España es un país machista' y la periodista Patricia Pardo no se ha quedado callada ni un segundo. Se ha montado un pollo de los que dejan el timeline ardiendo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un Oscar español diciendo que su país es machista en la Croisette y una presentadora contestándole desde un plató matinal. El drama tiene todos los ingredientes: fama, banderas, clips virales y un debate que llevará semanas moviéndose. Agárrate, que vienen curvas.

Qué ha dicho exactamente Bardem en Cannes

Todo empezó la tarde del domingo durante una rueda de prensa del festival. Según recogen varios medios, entre ellos Diez Minutos, el actor soltó que 'en España hay un problema grave con el machismo, un problema que no se ha solucionado y que arrastramos desde hace décadas'. No fue una pulla al aire. Bardem, conocido por su activismo político, dio detalles de lo que él considera una falta de avances reales más allá de los titulares.

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Lo que ha enfadado a una buena parte de la audiencia no es solo el fondo, sino la forma. Decir que España es un país machista sin matices desde una alfombra roja francesa ha caído como un jarro de agua fría en directos matinales y en redes. Aquí entra Patricia Pardo.

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La copresentadora de Telecinco no esperó ni dos bloques publicitarios. En la sección de actualidad del programa, Pardo le respondió a Bardem con un tono que mezclaba indignación y de un cierto hartazgo. 'Me parece muy fuerte que un señor que lleva viviendo fuera de España más de la mitad de su vida y que paga sus impuestos en paraísos fiscales venga a darnos lecciones de machismo', dijo. Y añadió, ya sin filtro: 'Que se preocupe de su gremio, que en Hollywood los abusos no son precisamente un cuento de hadas'.

El clip del momento ha superado los dos millones de reproducciones en menos de doce horas. La combinación de la palabra 'paraísos fiscales' con 'Hollywood' ha sido la mecha perfecta. Porque Pardo no solo ha criticado la declaración, sino que ha puesto el foco en la coherencia personal del intérprete.

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En X, la cosa está que arde. El hashtag #Bardem ha sido tendencia toda la mañana, con opiniones radicalmente opuestas. Hay quien aplaude a Bardem por su valentía y quien lo acusa de postureo internacional. Y luego está el bando de Patricia Pardo, que ha visto en su réplica el enésimo ejemplo de que los realities y los matinales también disparan con pólvora de la buena.

Lo más interesante del beef es que no va de hombres contra mujeres, sino de dinámicas de clase y de privilegio. Mientras unos defienden el fondo del mensaje del actor, otros señalan que su posición le permite lanzar bombas desde fuera sin pringarse en las consecuencias diarias que sí viven quienes no tienen un Oscar en la repisa.

No hay tregua. La réplica de Pardo no ha sido la última: otras figuras del espectáculo han empezado a mojarse, y es muy probable que Bardem vuelva a hablar si la presión sigue subiendo. Habrá que estar atentos a los próximos capítulos, porque esto solo acaba de empezar.

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