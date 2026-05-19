Adidas color musgo tendencia: las nuevas Adistar MLD que compiten con New Balance

Reconócelo, a ti también te ha pasado: estabas tan acostumbrada a las Samba que habías olvidado que Adidas sabe hacer zapatillas que no sacrifican ni un gramo de estilo por comodidad. Pues bien, la marca alemana acaba de lanzar las Adistar MLD en un color musgo que compite directamente con las New Balance más cotizadas, y te lo cuento porque este verano va a petarlo.

Las Adistar MLD: el modelo que parece una New Balance, pero es pura garra Adidas

No es que se parezcan físicamente a las 327 de New Balance, pero sí comparten esa filosofía de silueta gruesa, suela dentada y aire gorpcore que tanto juego da esta temporada. La gran baza de estas Adidas es la combinación de piel grabada con efecto serpiente en el cuerpo de la zapatilla, un detalle sofisticado que no esperas en una sneaker tan deportiva. Los detalles en verde musgo, dorado y plateado crean un juego de mate y metalizado que aporta mucha profundidad. Son atrevidas, sí, pero justo por eso se convierten en el punto diferencial que necesita cualquier look de diario. Para este verano 2026, el musgo se cuela como uno de los colores estrella, y estas Adistar MLD son la forma más fácil de subirte a la tendencia sin esfuerzo.

Cómo llevarlas en la oficina sin parecer que vienes del gimnasio

La clave está en equilibrarlas con prendas muy clásicas. Una blazer oversize, un pantalón de traje de tiro alto y una camiseta básica blanca, y dejas que las Adistar MLD pongan el toque moderno. Queda profesional, pero con un rollazo que dice 'controlo de tendencias sin hacer ruido'. Para un plan más casual, unos vaqueros rectos y un top de lino son la combinación ganadora. A mí me parece que este modelo es el comodín perfecto para quienes quieren salirse de las típicas zapatillas blancas sin perder un ápice de versatilidad.

Publicidad

¿De verdad le hacen sombra a las New Balance o es postureo?

Las New Balance 327 llevan años siendo las reinas del street style cómodo, pero estas Adidas aportan una frescura que no se ve tanto en la calle, sobre todo por ese color musgo con destellos metalizados. El precio ronda los 130-140 € (depende del punto de venta), un poco por encima de unas Samba pero con una amortiguación mucho más generosa que se agradece si caminas todo el día. Si buscas una zapatilla que te sirva para la oficina, el afterwork y todo lo que surja, estas podrían convertirse en tu obsesión de verano. Puedes echarles un ojo en la web oficial de Adidas y en tiendas seleccionadas.

🛒 Directo al grano

Precio: 130-140 € (aproximado). Fecha de lanzamiento: ya disponibles. Dónde encontrarlas: web de Adidas y tiendas físicas seleccionadas.