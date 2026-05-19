Windows 11 por fin permite mover la barra de tareas tras 5 años de quejas

Ha costado media década de quejas, hilos en Reddit y tutoriales de terceros, pero por fin la última versión Insider de Windows 11 permite mover la barra de tareas a los laterales o a la parte superior. Microsoft ha tardado cinco años en devolverle a Windows 11 una de esas funciones que jamás debió haber desaparecido. Y lo hace, como siempre, sin dar demasiadas explicaciones.

Cinco años negando lo obvio

Cuando Windows 11 aterrizó en 2021, lo hizo con un rediseño que, en general, gustó. Es más limpio, más rápido mentalmente y visualmente más moderno que su predecesor. Pero se llevó por delante una de esas opciones que nadie pidió perder: la posibilidad de colocar la barra de tareas donde te diera la gana. Arriba, a la derecha, a la izquierda… daba igual. Lo que siempre había sido un gesto de medio segundo en Windows 10 o Windows 7, de repente se convirtió en herejía. La barra de tareas, centinela de las aplicaciones, debía permanecer inmóvil en la parte inferior de la pantalla. Y punto.

Los foros de Microsoft se llenaron de peticiones. Los power users pusieron el grito en el cielo. Se crearon aplicaciones de terceros como ExplorerPatcher o StartAllBack para recuperar la funcionalidad perdida, a menudo a costa de la estabilidad del sistema. La comunidad tech lo vivió como un capricho de diseño sin justificación técnica alguna. Y lo era.

Publicidad

La barra de tareas también se hace más compacta

La versión Insider, accesible para los miembros del programa Windows Insider , ya está disponible. No solo permite recolocar la barra de tareas, sino que también introduce un modo compacto pensado para pantallas pequeñas o portátiles con resoluciones justas. Algo que quienes curran con un monitor vertical o un panel panorámico van a agradecer casi tanto como el poder mandar la barra a un lateral para ganar espacio de lectura.

Mover la barra de tareas no es un capricho estético. Es pura ergonomía. En un monitor ultrawide, tener los iconos apilados a la izquierda o la derecha agiliza el flujo de trabajo porque reduces el recorrido del ratón. En una pantalla en modo retrato, la barra inferior se come un porcentaje obsceno del espacio útil. Eran décadas de usabilidad que Microsoft tiró a la basura con Windows 11 y que ahora, con cinco años de retraso, vuelve a recoger del suelo.

Cuando simplificar significa amputar

El caso de la barra de tareas es sintomático de una filosofía que ha perseguido a Microsoft durante años: la de confundir «simple» con «limitado». Windows 8 eliminó el botón de inicio y fue un desastre. Windows 11 quitó la barra de tareas móvil y la gente montó en cólera. La compañía de Redmond parece condenada a aprender a golpes que la personalización no es un extra, es la razón por la que muchos usuarios eligen Windows y no un ecosistema cerrado como macOS o ChromeOS.

La buena noticia es que la rectificación llega, aunque sea tarde. La mala es que la decisión inicial de caparla fue tan arbitraria que uno se pregunta cuántas batallas internas ha tenido que librar el equipo de desarrollo para que los directivos de turno aceptaran que, quizá, obligar a todo el mundo a tener la barra abajo era una estupidez.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. Que devuelvan una función que nunca debieron quitar es una victoria para la ergonomía, pero no exactamente un hito tecnológico. El verdadero hype estará en si esta marcha atrás marca el principio del fin de la obsesión por capar opciones clásicas — o si solo es un parche para acallar a los usuarios más ruidosos.

El resumen para vagos (TL;DR)