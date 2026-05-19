Un exguionista de Valve rompe su silencio sobre Half-Life 3

Veinte años después de Half-Life 2, la saga sigue teniendo la capacidad de hacer temblar a cualquiera que se acerque a su lore. Chet Faliszek, exguionista de Valve que puso palabras en la boca de Gordon Freeman y GLaDOS, acaba de resumir en una entrevista exprés lo que muchos sospechaban: hacer Half-Life 3 sería un suicidio profesional para cualquier guionista. Su frase exacta, grabada en un directo de YouTube, es que no se acercaría a esa tercera entrega 'ni con un palo de diez metros'. Y ojo, Faliszek no es un cualquiera: escribió también Left 4 Dead y Portal, dos juegos con un lore que no se lo salta un gitano.

El terror a defraudar es el jefe final

Lo que Faliszek ha verbalizado es más que una anécdota. Es el síntoma de una industria que ha mitificado Half-Life 3 hasta hacerlo intocable. En su intervención, el guionista confesó que el peso de la historia canónica le aterra. No quiero que la gente que recuerda las cosas mejor que yo me grite por cambiar algo de hace 50 años', dijo. Y añadió una confesión reveladora: incluso con Bungie, en una conversación informal, sintió pánico escénico al pensar en tener que hilar con una saga ya consolidada. Básicamente, las secuelas le dan urticaria.

El símil del palo de diez metros es perfecto porque la expectación por Half-Life 3 es una trampa para osos. Los dos primeros FPS de la saga marcaron un antes y un después en 1998 y 2004, y desde entonces Valve solo ha lanzado migajas: el spin-off de realidad virtual Half-Life: Alyx en 2020, que sí, estaba bien, pero era un prólogo, no la secuela que todos llevan soñando.

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22 años de hype y un silencio que pesa toneladas

La comunidad gamer ha convertido el retraso de Half-Life 3 en un meme existencial. Cada rumor, cada mención de Gabe Newell en una conferencia, dispara las notificaciones de Steam como si fuera el día del juicio. Mientras, Valve factura con Counter-Strike 2 y su tienda digital, sin prisa. Pero el miedo de Faliszek no es solo suyo: es el miedo del estudio entero. Si fallan, la decepción sería épica, casi más legendaria que el propio juego.

Que un exguionista diga esto en público es casi una válvula de escape. No es que Valve no quiera hacerlo; es que cualquier intento corre el riesgo de convertirse en en leña para los haters. Y eso que Faliszek aclara que no está filtrando nada: solo opina. Pero viniendo de quien vino, el gesto es revelador.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El runrún sobre Half-Life 3 sube de temperatura cada vez que alguien de Valve habla, aunque sea para decir que no se acerca. La saga es eterna, pero el miedo a la secuela es la prueba de que el mito sigue vivo. Si alguna vez sale, romperá internet; mientras, seguiremos coleccionando teorías.

El resumen para vagos (TL;DR)