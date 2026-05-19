La guerra más larga y absurda de la historia: el día que un pueblo de España desafió a todo un país y lo olvidaron por dos siglos

¿Puede España tener en sus archivos la guerra más larga de la historia universal y haberla olvidado durante casi dos siglos? No es una hipérbole ni una leyenda urbana: ocurrió de verdad, en un municipio de Granada, y el conflicto duró oficialmente 172 años sin que cayera ni una sola bala.

El caso de Huéscar contra Dinamarca es una de esas historias que España guarda entre legajos polvorientos, capaz de dejar en ridículo a cualquier crónica de guerra convencional. Un archivero curioso, un documento olvidado y una ciudad danesa dispuesta al abrazo pusieron fin, en 1981, a un enfrentamiento que había comenzado en tiempos de Napoleón.

Por qué España entró en guerra con Dinamarca en plena crisis napoleónica

Cuando Napoleón Bonaparte reorganizó el mapa europeo a su antojo, Dinamarca se alineó con Francia a través del Tratado de Fontainebleau de 1807. Ese gesto convirtió automáticamente al reino nórdico en enemigo de España, que resistía la invasión francesa desde 1808 con una guerra de guerrillas que marcaría su historia para siempre.

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El ayuntamiento de Huéscar, un municipio del norte de la provincia de Granada, reaccionó como lo hacían entonces muchos consistorios patrióticos: con solemnidad, con papeles firmados y con la milicia urbana en pie de guerra. En noviembre de 1809, el alcalde mayor rubricó una declaración formal de hostilidades contra Dinamarca que quedó archivada con todos los honores. Lo que nadie previó es que ese documento sobreviviría al conflicto, a Fernando VII y a dos siglos de historia de España.

Cómo un archivero rescató a España de su guerra más inverosímil

El regreso de Fernando VII tras la derrota de Napoleón cerró muchos frentes abiertos en España, pero el de Huéscar quedó fuera de cualquier acuerdo de paz. Nadie recordaba la declaración, nadie la buscó y el documento durmió entre legajos durante generaciones sin que Granada, Madrid ni Copenhague tuvieran la menor constancia de aquel conflicto sin batallas.

Fue en 1981 cuando Vicente González Barberán, archivero municipal de Huéscar, topó por casualidad con el acta original mientras revisaba el fondo histórico del consistorio. El hallazgo era tan disparatado como irresistible: España y Dinamarca seguían técnicamente en guerra, y nadie lo sabía. González Barberán impulsó de inmediato los trámites para subsanar el olvido y convertirlo en una celebración.

La firma de paz más singular que ha vivido España en el siglo XX

El 11 de noviembre de 1981, el consistorio de Huéscar se vistió de gala para rubricar el tratado de paz con representantes daneses. La ceremonia estuvo acompañada de un acuerdo de hermanamiento entre Huéscar y la ciudad de Kolding, en Dinamarca, que transformó un disparate burocrático en un gesto de amistad entre pueblos. España y Dinamarca, oficialmente, dejaron de estar en guerra ante notario y con champán.

La noticia recorrió agencias de todo el mundo porque reunía todos los ingredientes de una historia perfecta: duración récord, cero víctimas, olvido absoluto y un desenlace festivo. 172 años de conflicto oficial cerraron con un abrazo en un pueblo de Granada que, desde entonces, celebra cada noviembre el aniversario de aquella paz como si fuera una pequeña fiesta nacional propia.

El récord que convierte a España en protagonista de la historia bélica mundial

Ningún conflicto registrado en los libros de historia ha durado tanto tiempo de forma oficial como este. España puede presumir —o sonrojarse— de haber protagonizado la guerra más larga del mundo moderno gracias a la desidia administrativa de un ayuntamiento y al azar de un hallazgo archivístico. La ironía es que el país que batió ese récord lo hizo sin movilizar un solo soldado hacia el norte.

Historiadores y curiosos de todo el mundo siguen citando el caso de Huéscar como ejemplo de cómo la burocracia puede superar en longevidad a cualquier ejército. La historia de España está llena de batallas épicas y tratados decisivos, pero ninguno genera tanta incredulidad —y tanta carcajada— como este conflicto fantasma que vivió y murió en los archivos de Granada.

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Dato Huéscar vs. Dinamarca Contexto histórico Declaración de guerra Noviembre de 1809 Durante la Guerra de la Independencia española Causa del conflicto Alianza danesa con Napoleón Tratado de Fontainebleau (1807) Duración oficial 172 años La guerra más larga de la historia de España Bajas totales 0 Conflicto sin enfrentamiento directo Firma de paz 11 de noviembre de 1981 Hermanamiento con Kolding (Dinamarca)

Lo que el caso Huéscar nos dice sobre la España que viene

La historia de este conflicto olvidado se ha convertido en los últimos años en un recurso turístico y cultural de primer orden para Huéscar, que celebra su aniversario de paz con actos, documentales y visitas al archivo histórico. España tiene en este episodio uno de sus relatos más exportables: humor involuntario, humanidad pura y un final feliz que ningún guionista habría imaginado mejor.

Lo más valioso de esta anécdota es la lección que deja: los archivos de España guardan aún miles de historias sin contar, capaces de reescribir lo que creemos saber sobre nuestra propia identidad. Investigar ese patrimonio documental no es solo tarea de eruditos; es también la mejor forma de descubrir que la historia, cuando se cuenta bien, es infinitamente más extraña y más divertida que cualquier ficción.