El insólito error de la historia que convirtió a un rey de Armenia en el dueño absoluto de Madrid

¿Puede una ciudad tan española como Madrid haber tenido como dueño a un rey armenio? No solo puede: ocurrió. En el otoño de 1383, Madrid cambió de manos de una forma tan inesperada que el propio Concejo de la ciudad se negó a aceptarlo durante años.

El culpable de este giro histórico fue Juan I de Castilla, quien tomó una decisión que sus propios súbditos consideraron un error monumental. Casi seis siglos después, la historia le da la razón a quienes protestaron, aunque el episodio se ha convertido en uno de los más fascinantes de Madrid.

El Madrid medieval que nadie imaginaba que podía pertenecer a otro

Madrid era en 1383 una villa de segunda fila en la corona castellana, sin rango de ciudad y sin protagonismo político especial. Lo que nadie esperaba es que ese anonimato relativo la convirtiera en el premio de consolación para un rey sin corona ni territorio.

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Juan I necesitaba hacer un gesto de grandeza con un invitado de sangre real, y Madrid era una villa con rentas suficientes para mantener la dignidad de un monarca. La decisión, más diplomática que estratégica, cambiaría la historia de Madrid para siempre.

El rey de Armenia que llegó a Madrid sin ejército ni reino

León V era el último soberano del reino armenio de Cilicia, una franja costera en lo que hoy es el sur de Turquía. Tras caer prisionero de los mamelucos en 1375, deambuló por las cortes europeas buscando apoyo para recuperar su trono, sin éxito. Cuando llegó a Madrid en 1383, era un rey sin tierra, sin soldados y con una sola carta: su sangre real.

Juan I no quiso —o no pudo— comprometerse a una cruzada para recuperar Armenia, pero tampoco podía dejar a un monarca cristiano vivir en la indigencia. La solución fue tan ingeniosa como políticamente explosiva: conceder a León V el señorío sobre Madrid, Andújar y Villarreal, con todos sus pechos, derechos y rentas.

Una decisión que indignó a los vecinos de Madrid

Las campanas de la iglesia de San Salvador convocaron al Concejo de Madrid en octubre de 1383 para anunciar lo que muchos consideraron una afrenta: la villa quedaba en manos de un extranjero. Los madrileños de entonces no estaban dispuestos a pagar sus impuestos a un rey armenio que ni siquiera hablaba su lengua.

La protesta fue tan constante y organizada que el Concejo de Madrid no dejó de presionar durante los ocho años que duró el señorío. Cuando Juan I murió, su hijo Enrique III heredó la corona y, con ella, la presión de una villa que exigía recuperar su autonomía tradicional.

Cómo Enrique III puso fin al experimento armenio en Madrid

En 1391, Enrique III anuló la decisión de su padre y devolvió Madrid a la corona castellana. León V, que ya había visto caer su reino en Armenia y ahora perdía su señorío en Castilla, fue destronado por segunda vez en su vida. Murió en París en 1393, sin haber recuperado nunca ninguno de sus dos tronos.

La memoria de León V quedó grabada en la topografía de Madrid con el nombre de una calle: la Calle del Rey de Armenia, que los mapas históricos de la ciudad recogen como testigo mudo de aquel episodio. Hoy, en el barrio de Carabanchel, una placa lleva su nombre.

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Aspecto León V de Armenia Señorío de Madrid Período 1383 – 1391 8 años de duración Territorio cedido Madrid, Andújar, Villarreal Con todos sus pechos y rentas Renta anual 150.000 maravedíes Concedida por Juan I Motivo de fin Presión del Concejo Anulado por Enrique III Legado en Madrid Calle León V de Armenia Carabanchel, Madrid

El legado que Madrid guarda de su señor armenio ocho siglos después

El episodio de León V no es solo una curiosidad de libro de historia: es un recordatorio de que Madrid siempre fue más cosmopolita de lo que parece. Una villa que, antes de ser capital de España, ya había sido sede de la corte de un reino situado a más de 3.000 kilómetros de distancia.

Hoy, la historia de Armenia y Madrid entrelazadas en el siglo XIV atrae a historiadores, divulgadores y viajeros que buscan la placa de Carabanchel o los documentos originales del Archivo de la Villa. Madrid tiene la costumbre de guardar sus secretos mejor de lo que los cuenta: este es uno de los más extraordinarios que ha conservado durante más de seiscientos años.