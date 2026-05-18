Israel felicita a Noam Bettan por Eurovisión y carga contra Sánchez: 'incitación y difamación'

Eurovisión 2026 ya tiene ganadora y, como era de esperar, el festival ha vuelto a ser un campo de batalla política con micrófonos y lentejuelas. Bulgaria se llevó el triunfo con Dara y su Bangaranga, pero el segundo puesto de Israel ha servido para que el Gobierno de Netanyahu lance el primer misil dialéctico contra Pedro Sánchez. Y el encargado de apretar el gatillo ha sido nada menos que el ministro de Defensa, Israel Katz.

El zasca de Katz: «campaña de incitación y difamación» desde España

Este domingo, apenas unas horas después de que Noam Bettan recogiera su ramo de flores como subcampeón, Katz publicaba un mensaje en X que ya acumula miles de interacciones y que ha sido replicado por medios de medio mundo. «En nombre del sistema de defensa y de los soldados de las FDI, felicito a Noam Bettan por su enorme logro al obtener el segundo lugar en Eurovisión, frente a la campaña de incitación y difamación de Pedro Sánchez y sus aliados», escribió. Por si no quedaba claro, añadió que Bettan actuó «como un héroe» y terminó con un patriótico «¡El pueblo de Israel vive!».

La acusación no es menor: Sánchez no solo boicoteó el festival, sino que, según Tel Aviv, azuzó una campaña internacional contra la participación israelí. El tono recuerda a otros choques diplomáticos recientes, pero esta vez el escenario es el green room de Eurovisión, lo que convierte el rifirrafe en carne de meme y de tertulia televisiva para los próximos días.

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Bulgaria da la sorpresa y España no está ni se la espera

Mientras Israel celebra y se cabrea a partes iguales, la gran triunfadora de la noche fue Dara, la representante búlgara que con su tema Bangaranga desbancó a los favoritos finlandeses y a la australiana Delta Goodrem. La victoria de Bulgaria pilló a casi todos con el pie cambiado, incluidos los que se dejaron la cartera en las casas de apuestas. El dúo finlandés Linda Lampenius y Pete Parkkonen, con Liekinheitin, partía como primera opción pero se quedó con la miel en los labios.

España, mientras tanto, ni siquiera compitió. La decisión del Gobierno de boicotear la edición por la presencia de Israel, tras dos años de ofensiva en Gaza con más de 72.000 muertos, fue uno de los puntos más polémicos del certamen. Junto a España, otros cuatro países se retiraron, pero la ausencia patria ha servido ahora para que Katz señale directamente a Moncloa como el epicentro de la supuesta difamación.

La sombra de la manipulación de votos y el boicot

Aquí conviene recordar un dato que llevaba un tiempo circulando y que ayer volvió a salir a la palestra: una investigación de The New York Times desveló que al menos desde 2018 el Gobierno israelí influye en los resultados de Eurovisión mediante sistemas de voto y anuncios en redes sociales, especialmente en países como España, donde la opinión pública no le es favorable. Que Israel lograra un segundo puesto con el viento en contra de las televisiones públicas de media Europa abona la teoría de los que ven en el festival un tablero de ajedrez geopolítico.

El cruce de declaraciones entre Katz y Sánchez añade un capítulo más a una relación bilateral que ya era tensa. No es la primera vez que el Gobierno israelí utiliza un escenario cultural para lanzar un mensaje político, y Eurovisión, con su audiencia millonaria, es demasiado goloso para quedarse callado. Lo que ha empezado como una felicitación edulcorada ha acabado en un choque diplomático con la canción búlgara de fondo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)