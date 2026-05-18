Rave en GTA roleplay: la 'Boiler Room' que 100 jugadores montaron en un búnker de Los Santos

Si creías que GTA Online era solo para atracos y persecuciones, espera a conocer la fiesta techno ilegal que montaron casi 100 jugadores bajo un club de striptease de Los Santos. Un grupo de roleplayers del servidor Roleplay UK organizó una sesión al más puro estilo Boiler Room, con DJs pinchando en directo, seguridad de un club motero, fotógrafos de sala y hasta su propia droga de diseño, bautizada como NØISE. Según relata el organizador Liam Miller a PC Gamer, la idea nació porque “siempre quise lanzar una rave clandestina dentro de GTA 5”, y vaya si lo consiguió.

Bajo el Vanilla Unicorn: el lugar donde nadie miraba

El lugar elegido fue el subsuelo del club de striptease Vanilla Unicorn, reconvertido en un búnker gracias a los desarrolladores del servidor. Construyeron un ascensor interactivo y lo llevaron todo a un búnker oculto tras un edificio abandonado, con equipos de DJ, barras y luces de neón. El espacio, que en el GTA Online estándar es un simple decorado, se transformó en una sala de baile oscura y sudorosa que emulaba la clandestinidad de las raves de los noventa. El equipo de desarrollo, según Miller, se implicó bastante: montaron un mapa completamente nuevo para la ocasión, porque en Roleplay UK no hacen las cosas a medias.

De una cuenta de Tweedle a una cola de 96 invitados

Miller creó una cuenta en Tweedle —la red social que usan los personajes del servidor— con el nombre Boiler Room y empezó a publicar mensajes crípticos, sin contexto, mientras pegaba carteles en la ciudad. Todo olía a evento exclusivo y, en un mapa que los jugadores se conocen al dedillo, la intriga por lo desconocido hizo el resto. Contactó en secreto con los jefes de las organizaciones criminales del servidor para asegurarse de que solo los más poderosos tuvieran acceso. Y funcionó: casi un centenar de personas bailaron sin parar durante toda la noche, sin peleas y sin dramas, custodiados por los Arms of Outcasts, el club motero del que el propio Miller es sargento. “La gente no dejó de bailar en toda la noche, y luego estuvieron meses preguntando por la droga NØISE, si iba a volver o si podían conseguir más”, cuenta entre risas.

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El GTA que todos quieren pero Rockstar no nos da (oficialmente)

Esto no es solo una anécdota friki: es la enésima prueba de que la comunidad de roleplay de GTA lleva años construyendo el sandbox definitivo que Rockstar insinúa pero nunca termina de regalar. Ya lo vimos con los servidores de NoPixel, donde la gente simula vidas enteras con una profundidad que el modo historia en ocasiones envidia. La diferencia aquí es que no hablamos de atracos ni de mafias, sino de una experiencia estética y cultural, como cuando en 2020 un grupo montó un festival de música virtual dentro del propio juego. La rave de Miller no es solo una fiesta, es una declaración de intenciones: en GTA, el rol puede ser cualquier cosa. Y seguro que con la llegada de GTA 6, esta gente se saca de la manga una discoteca orbitando alrededor de Vice City. Se agradece que alguien siga utilizando Los Santos para algo más que volar coches con misiles teledirigidos. La mayoría de los asistentes se entregó a la música sin reservas, y esa vibra es justo la que mantiene viva la escena RP.

El resumen para vagos (TL;DR)